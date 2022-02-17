Валерия Соловья допросили по делу о разжигании вражды. Он известен конспирологическими теориями

Политолога Валерия Соловья вместе с сыном допросили в Москве по делу о разжигании вражды. Россиянам Соловей известен как автор различных скандальных и конспирологических теорий.

Допрос в СК

Бывший профессор МГИМО Валерий Соловей и его сын 16 февраля были доставлены на допрос в Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела. После завершения допроса Соловей от комментариев отказался.

Адвокат Соловья Алексей Добрынин заявил РИА «Новости», что политолог — свидетель по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, совершенном организованной группой с использованием СМИ или интернета. По словам Добрынина, следователи допросили и отпустили Соловья.

«Известия» написали, что Соловей стал фигурантом дела о возбуждении ненависти либо вражды по второй части статьи 282 УК РФ. По данным издания, в его квартире прошли обыски. Следователи изъяли схемы администрирования информационных ресурсов, а также средства связи.

Как сообщил RT, уголовное дело связано с поддержкой Telegram-канала, публикации которого направлены на разжигание ненависти в отношении российских органов власти.

По мнению следствия, политолог регулярно проводил прямые эфиры с администратором канала, который представлялся бывшим генералом Службы внешней разведки РФ Виктором Михайловичем. На самом деле это был украинский адвокат Виктор Ермолаев. Источник РИА «Новости» сообщил, что правоохранители заинтересовались деятельностью этого лица еще в минувшем году.

Скандалы Валерия Соловья

Валерий Соловей хорошо известен поклонникам конспирологии. Он периодически давал прогнозы о грядущих радикальных изменениях в России: от досрочного ухода Владимира Путина с поста президента до ограничений выезда за границу для россиян. Неделю назад в эфире «Эха Москвы» профессор заявил, что Владимир Жириновский стал жертвой отравления таллием.

Позднее британский таблоид The Sun, спекулируя на здоровье российского президента, ссылался именно на заявления Соловья.

Однако ни один из прогнозов Соловья не сбылся, а вот отвечать за свои слова ему пришлось. В 2020 году Роскомнадзор потребовал от сайта радио «Эхо Москвы» удалить видео и стенограмму передачи, в которой политолог заявлял, что российские власти скрывают настоящие цифры о смертности от коронавируса, сообщало РИА «Новости».

В том же году Соловья арестовали на 10 суток за проведение в Санкт-Петербурге публичного мероприятия без уведомления властей.

Сайт «МК» сообщил, что сейчас российские правоохранители также ищут блогера Эльвиру Вихареву после интервью, которое она якобы взяла у политолога. «Соловей рассказал девушке, что в Кремле якобы принесли в жертву древним сибирским богам трупы орла и медведя и по дыму от этих трупов решили, что мир готов сдаться российской армии», — написал «МК».

Историк Соловей ушел в политику

Валерию Соловью 61 год, он родился в Луганской области, детство провел на Западной Украине, в отрочестве жил с родителями на Кубе. В 1983 году окончил исторический факультет МГУ имени Михаила Ломоносова и спустя четыре года стал кандидатом исторических наук.

Работал экспертом «Горбачев-фонда», стажировался в Лондонской школе экономики и политических наук, защитил докторскую диссертацию. Стал известен как научный руководителем националиста Владимира Тора — организатора «Русских маршей». Тору была присуждена ученая степень, однако Lenta.ru называла работу плагиатом.

В 2012 году Соловей возглавил националистическую партию «Новая сила», но Минюст отказал ей в государственной регистрации. Спустя пять лет политолог стал доверенным лицом Бориса Титова и курировал идеологию в Партии Роста. В июне 2019 года у Соловья истек контракт в МГИМО, и руководство вуза не стало его возобновлять.

В 2021 году политолог Константин Калачев рассказал, что, по его мнению, страна ждет участия Соловья в сентябрьских выборах в Государственную думу. Он мог выступить как кандидат по одномандатному округу от Партии Роста, которая была готова его выдвинуть. Однако Соловей не стал выдвигаться.

Правда, сегодня тот же Калачев заявил, что считает странным, что Соловья допросили только сейчас.

«Если его действительно обвиняют из-за постов в Telegram-канале „Генерал СВР“, то закрывать профессора можно было уже после первой публикации», — процитировал политолога сайт «МК».