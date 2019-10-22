Правозащитник с багажом журналиста. Что известно о новом главе СПЧ Валерии Фадееве

Новым главой Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России стал Валерий Фадеев. Он известен как главный редактор журнала «Эксперт», ведущий Первого канала и руководитель Общественной палаты.

Правозащитник Михаил Федотов рассказывает, чем опасно народное мщение Подробнее

Владимир Путин отправил в отставку председателя СПЧ Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет. Вместе с ним от должностей освобождены замглавы Евгений Бобров, Игорь Шаблинский, Павел Чиков и Екатерина Шульман.

Новым председателем совета назначен секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, также утвержденный в должности советника российского главы. Кроме него в СПЧ вошли исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, руководитель НКО «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Карьера в журналистике

Валерий Фадеев родился 10 октября 1960 года в Ташкенте. Окончил Московский физико-технический институт, отслужил в ракетных войсках стратегического назначения. Затем работал в Институте энергетических исследований АН СССР и Институте проблем рынка АН СССР.

В 1993–1995 годах Фадеев занимал должность замдиректора Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей. Одновременно начал журналистскую карьеру в качестве научного редактора журнала «Коммерсант-Weekly». С 1995 года трудился на разных должностях в журнале «Эксперт», в 1998-м стал главным редактором издания. Некоторое время совмещал основную работу с должностью первого замглавреда «Известий».

В 2008 году его назначили президентом общероссийской организации работников СМИ «МедиаСоюз», кроме того Фадеев возглавляет Гильдию деловой журналистики.

В 2014–2016 годах вел на Первом канале общественно-политическое ток-шоу «Структура момента». Затем два года был ведущим воскресного выпуска телепрограммы «Время». В 2018 году завершил карьеру на телевидении в связи с загруженностью в Общественной палате.

Общественная деятельность

Фадеева в Общественной палате временно заменит Герой РФ Бочаров Подробнее

Фадеев — один из разработчиков закона «Об Общественной палате Российской Федерации», входил в состав ОП с 2006 по 2012 год. Также возглавлял экспертный совет Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. С 2011 года входит в центральный совет ОНФ и Высший совет «Единой России». В 2012 году вошел в число доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

С 20 мая 2015 года Фадеев включен в межведомственную группу по вопросам ЖКХ. В марте 2017 года вновь стал членом ОП по президентской квоте, затем был избран секретарем организации.

Фадеева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетной грамотой президента за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и активную общественную деятельность. В его копилке также благодарность президента за большой вклад в развитие институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина.