Умер полковник Валерий Адам: он был легендой криминального сыска в Екатеринбурге

Легендарный сыщик МВД Валерий Адам скончался в Екатеринбурге. Ему было 73 года, за это время он сделал блестящую карьеру в уголовном розыске. Адам получал медали и ордена, у него насчитывается около 168 поощрений.

О смерти Адама сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Он никогда не перекладывал на плечи своих коллег то, что мог сам сделать. Я знал его лично как боевого офицера и добрейшей души человека», — рассказал он.

Валерий Адам проработал в правоохранительных органах больше 40 лет. В свое время он возглавлял криминальную милицию Свердловска-Екатеринбурга.

Адама называют последним советским полковником. Все дело в том, что звание он получил в 1991 году. После полковника милиции в СССР больше никому присвоить не успели.

Борьба с преступностью

Валерий Горелых рассказал, что 26 лет назад, когда в Москве убили известного журналиста Владислава Листьева, он вместе с Адамом оказался в здании Верх-Исетского РУВД, где разрабатывалась операция по задержанию опасного преступника. Тогда Адам возглавлял следственно-оперативную группу.

«Я спросил у него, когда этот кошмар прекратится. На что он мудро ответил в том духе, что, увы, сыск вечен», — рассказал Горелых.

Руководитель пресс-службы отметил, что в 90-е Адаму и его коллегам часто приходилось сталкиваться с последствиями криминальных разборок «Синих», «Центровых», «Уралмаша», ОПГ братьев Коротковых и других преступников, которые хотели завладеть регионом, но так этого и не добились. Валерий Адам не оставлял безнаказанными преступников того времени.

Награды

Адам выезжал на преступления бесконечное количество раз. В 1990-е на Среднем Урале почти каждый день стреляли и взрывали. Но, по воспоминаниям коллег, сыщику удавалось сохранить доброе сердце и человечность.

За свою карьеру Адам получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и 168 поощрений. Также у него есть наградное оружие — пистолет Макарова. Легенда уголовного розыска воспитал двух сыновей, и один из них пошел по стопам отца.

Валерий Адам родился в 1948 года в Нижнем Тагиле. Первый опыт сыщика он приобрел в оперативном комсомольском отряде, где активно сотрудничал с оперуполномоченными Чкаловского райотдела.

В 60-х поступил на вечернее отделение в Свердловский юридический институт. Вскоре начал работать в городском управлении милиции Свердловска, где боролся с карманниками. Дальше его ждала служба в оперативно-разыскной группе. После окончания учебы стал инспектором уголовного розыска Чкаловского ОВД.

В 2000 году Адам участвовал в контртеррористической операции в Чечне. Тогда он занимал должность замначальника мобильного отряда «Восток». После трех командировок на Кавказе он работал на посту заместителя начальника криминальной милиции ГУВД Свердловской области. В 2007 году сыщик ушел на пенсию.