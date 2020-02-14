Праздник любви и скорбь одиночек. Почему День святого Валентина не любят?

Считается, что в День святого Валентина даже самый завзятый социопат превращается в романтика. Праздник католического покровителя влюбленных с нелегкой судьбой завоевал и сердца россиян. По данным ВЦИОМ, его отмечает 42% граждан России (на 2014 год).

В 2018 году процент празднующих День святого Валентина сократился. Причем мужчины отмечают праздник чаще, чем женщины, 30% против 24%.

Тому, что остальные 60-70% его не празднуют и даже ненавидят есть несколько причин. Разумеется, верующие противопоставляют ему праздник Петра и Февронии, который особого распространения не получил. Причем, на территории сразу нескольких православных республик бывшего Советского Союза.

Оппоненты православных напоминают, что церковь не состоит только из монашествующих, и никому из влюбленных лишняя молитва еще не помешала. Но дискуссия только ширится.

Возможно, также дело в том, что праздник Петра и Февронии не получил грамотной маркетинговой поддержки, которую оказали Дню святого Валентина торговцы сувенирами, открытками и цветами. А одних только роз в этот день ежегодно продается более трех миллионов!

Поэтому многие противники праздника сердито утверждают, что не хотят набивать чей-то карман только потому, что продавцам надо избавиться от залежавшегося после Нового года и Рождества товара. Они стойко выдерживают обвинения в черствости и жадности, отвечая, что истинно влюбленному не нужен повод для того, чтобы подарить букетик или милую безделушку любимому человечку.

Тем более, люди еще не успели отойти от суматохи новогодних праздников, а им снова приходится бегать по переполненным магазинам и втридорога покупать подарки, которые еще могут не понравиться.

Существует несколько вариантов легенды о римлянине Валентине. Заканчиваются они все одинаково трагично — своей возлюбленной он смог признаться в чувствах только накануне казни.

Но он хотя бы смог! И у Валентина был человек, которому он отдал свое сердце. В День празднования влюбленных те, кому пока не довелось встретить свою половинку чувствуют себя особенно одинокими.

Сотрудники университета из Северной Каролины провели исследование и выяснили, что количество суицидов в этот день вырастает вдвое. Чтобы не видеть счастливые парочки 60% одиноких американцев 14 февраля вообще стараются не высовывать носа из дома.

В соцсетях и мессенджерах начинается настоящая вакханалия розовых сердечек. Все истошно пытаются доказать, как им дорог этот праздник, ведь признаваться в том, что ты равнодушен к «валентинкам» или они тебя раздражают нельзя! Все решат, что ты переживаешь плохой период или вообще злобен и одинок как Гринч в канун Рождества.

Ярмарка тщеславия раздражает даже тех, что счастлив, любим и уже слопал полученный тортик в самой приятной компании.