Нужны ли прививки? Как вакцины помогают справиться с эпидемиями опасных болезней

Бубонная чума, холера, оспа, полиомиелит, испанский грипп. Каких только страшных эпидемий не приходилось переживать человечеству хотя бы за прошлые пять-шесть веков. Особо опасные уносили сотни миллионов жизней. А сама болезнь из-за отсутствия противоядия могла бушевать годами и даже десятилетиями. Как развивалась история эпидемий и пандемий? И какую роль в них сыграла вакцина или ее отсутствие.

Эпидемия чумы

«Величайшая катастрофа в истории человечества”- так называют эпидемию, вызванную чумной палочкой. А само слово «чума» стало нарицательным для всех инфекций. От нее умирал каждый второй человек в Европе. И это пример того, какими масштабами может обернуться эпидемия, когда вакцины нет.

Оспа и массовая вакцинация

Наряду с чумой и холерой человеческую цивилизацию веками терроризировала оспа. Она оказалась одним из самых долгоиграющих кошмаров. А победа над этим вирусом — известный в истории человечества пример успеха массовой вакцинации.

Сначала прививка от оспы появилась почти случайно. Врачи заметили, что доярки, переболевшие коровьей оспой, от человеческой уже не страдали. Так, вирус животных стали использовать как защиту для людей. А повсеместная вакцинация во второй половине XX века полностью ликвидировала оспу.

Как прививка спасла от осложнений после полиомиелита

Примерно в это же время появилась прививка от полиомиелита, переболев которым люди, если и выживали, то оставались инвалидами. Паралич конечностей и дыхательных мышц — самые распространенные симптомы. В 50-х годах американский ученый Джонас Солк разработал вакцину на основе инактивированного, то есть уже убитого вируса. А другой его земляк Альберт Сейбин создал инновационную альтернативу.

«Если культивировать вирус, искусственно накапливать его в определенных клетках, и делать это при повышенной температуре, то вирус теряет свои убийственные свойства, то есть ослабевает. Получается такой слабенький вирус, который иммунитет дает, а заболевания не вызывает», — объяснил Максим Скулачев, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова.

Впрочем, в Америке идею не приняли, и разработка оказалась в нашей стране. А молодой ученый Михаил Чумаков завершил испытания вакцины и наладил массовое производство, поэтому вскоре нашим препаратом пользовался весь мир.

Как пандемия испанки прошла без вакцины

Еще одно потрясение XX-го века — испанка — вирус H1N1, вызвавший самую массовую пандемию гриппа за всю историю человечества. А все потому, что вакцины от него не было. Вирус постоянно видоизменялся и ученые за ним просто не поспевали.

«Испанка унесла десятки миллионов жизней. Люди просто переболели этим штаммом и вот как всегда у гриппа есть некая сезонность, он несколько лет появлялся. И на самом деле похоже, что просто появился коллективный иммунитет. И это все стоило огромного количества жизней. И это было ужасно», — уточнил Скулачев.

Прививка от COVID-19 закончит пандемию?

На фоне таких исторических примеров коронавирус уже не кажется страшной катастрофой или чем-то непреодолимым. И прежде всего потому, что у нас есть защита от вируса. На изобретение которой ушли, кстати, не десятки лет, как было с той же оспой, а всего несколько месяцев. Помогло в этом то, что основу под вакцину, подготовили еще во время лихорадки Эболы.

«Когда случилась пандемия коронавируса, разработчики Гамалеи вырезали кусочек Эболы из вирусоносителя, аденовируса, выкинули его, вставили туда подходящий кусочек коронавируса и получилась вакцина от коронавируса», — пояснил вирусолог из МГУ.

Так что совсем скоро и эта пандемия станет страницей в учебнике по истории. Вирусологи прогнозируют пик вакцинации на ближайшие два месяца. И к концу марта, когда привиты будут больше 60% населения нашей страны, эпидемия должна пойти на спад.