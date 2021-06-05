Вакцинный туризм поможет России. Но многое мешает запустить его прямо сейчас

Ростуризм начал обсуждать с туроператорами организацию прививочных туров для иностранцев, желающих получить вакцину от коронавируса. В РФПИ сообщили, что страна может быть готова к этому уже с июля. Эксперты считают, что вакцинный туризм поможет сразу нескольким отечественным отраслям. Чтобы все получилось, для начала нужно придумать и проработать разные алгоритмы.

Что такое вакцинный туризм

Вакцинный туризм нужен для того, чтобы иностранцы могли приехать в Россию специально за прививкой от коронавируса. По идее, такие поездки будут занимать как минимум несколько дней.

В пятницу, 4 июня, президент России Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать условия для платной вакцинации иностранцев. По его словам, иностранные бизнесмены специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России и декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС Игорь Бухаров рассказал «360», что у некоторых иностранцев действительно есть запрос на российскую вакцину.

«Общаясь со своими коллегами из туристических компаний, с рестораторами, я выяснил, что они хотели бы поехать в Россию и привиться. Нас это интересует с точки зрения того, что они будут останавливаться в гостиницах, ходить в рестораны», — отметил Бухаров.

При этом он добавил, что сам процесс вакцинации должен определить МИД, Минздрав или миграционная служба.

«Вакцинный туризм — идея прекрасная. Это можно только поприветствовать. Есть организационные сложности, связанные с тем, что сейчас в ряде стран действуют ограничения на пересечение границы. Каким образом оформлять сам вакцинный туризм, пока непонятно», — рассказал директор по развитию компания RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

По его словам, проработанных процедур на данном этапе пока нет. Нет и каких-либо алгоритмов, предусматривающих возможность вакцинации иностранцев. Также существуют ограничения по доступности прививок.

Европа против

Российскую вакцину многие не признают в Европе, но это больше относится к политике, чем к обычным людям.

«Регулятор за рубежом не признает нашу вакцину? Ну, это политика. Вопрос, сколько это стоит. В 60 странах признали, а в Европе не признали. Это называется лоббирование собственных производителей. Все это прекрасно понимают. Там очередь стоит, они не выполняют свои требования», — объяснил Бухаров.

Он привел в пример своего друга, проживающего за границей, которому назначили ближайшую очередь аж на август. В результате ему посоветовали ехать в Россию.

Кому выгоден такой туризм

От вакцинного туризма выгоду получат сами производители препарата, потому что иностранцы будут за это платить. Также это на пользу пойдет магазинам, театрам, которые будут в это время посещать. Туристы, приехавшие за прививкой, будут проводить в стране определенное время, им в любом случае придется тратить деньги.

Например, Сан-Марино первые организовали такой туризм. Но за месяц к ним приехали всего 250 человек. Эксперты предположили, что власти просто не стали заморачиваться на этот счет и почти не занимались продвижением.

Кто будет отвечать за здоровье иностранцев

«Это медицинская процедура. Безусловно, здесь должен быть контроль. Этим должны заниматься специальные организации. Естественно, они должны нести за это ответственность. Здесь другого пути нет», — заявил Беспалов.

Он также отметил, что большинство стран сейчас заинтересованы в том, чтобы привить собственных граждан. И пока это объективное ограничение не дает возможности достаточно активно развиваться направлению.

«Но в течение времени, думаю, можно будет выработать какой-то порядок. Во-вторых, препаратов будет становиться больше. Они будут более доступны. У этого направления есть перспектива, оно не лишено здравого смысла. Но этим нужно заниматься и прорабатывать административные процедуры», — сказал эксперт.

Важно технически обеспечить наличие препаратов в нужном количестве. По словам Беспалова, во многих европейских странах есть доступ к собственным препаратам, но очередь к ним огромная.

Вакцинный туризм как раз для того и пригодится, чтобы иностранцы, желающие получить прививку раньше осени или зимы, смогли воспользоваться этой возможностью. Эксперты считают, что спрос будет, главное — сформулировать пакетное предложение. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев накануне заявил, что Россия может открыться для вакцинного туризма уже с июля этого года.