Вакцинный национализм поможет пандемии. Без помощи бедным странам ковидный кризис задержится надолго

У многих стран нет возможности самим создать вакцину от коронавируса, а у совсем бедных — даже хранить ее. Пока Россия готова поставлять вакцину в 50 других стран, многие развитые государства заинтересованы лишь в иммунизации своего населения. Если весь мир не будет защищен от COVID-19, то пандемия затянется и винить в этом нужно будет вакцинный национализм.

По оценкам Associated Press, три миллиарда человек в странах с низким уровнем дохода в Африке, Азии и Латинской Америке, вероятно, не будут иметь доступа к вакцине COVID-19 в течение многих лет. В бедных странах многим общинам не хватает медицинских работников, необходимых для введения вакцин. Более того, не везде могут правильно обращаться с препаратами, поддерживая их в очень холодном состоянии. Ряд организаций пытается решить эту проблему и обеспечить равную доставку вакцин по всему миру.

Сложности в организации помощи

Фонд глобального доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX объединил 184 страны, работающие с международными организациями, чтобы люди во всем мире могли получить доступ к вакцинам по мере их появления.

Сейчас COVAX собрал около 1,8 миллиарда долларов при первоначальной цели в два миллиарда долларов. Эти средства должны на покрыть расходы на производство и распространение вакцин против COVID-19 по всему миру. Об этом пишет The Conversation.

Цель фонда — 2 миллиарда доз к концу 2021 года. Но даже этого слишком мало, потому что большинство вакцин, которые в настоящее время проходят третью фазу клинических испытаний, требуют до двух или трех доз для придания иммунитета.

Другая проблема заключается в том, что вакцины требовательны к условиям хранения — им нужен холод. По данным издания, почти три миллиарда человек во всем мире там, где нет достаточного числа подходящих хранилищ. Где-то их работе помешают перебои с электричеством. Более того, не везде хватает медицинских работников для введения вакцин.

Фонды по всему миру продолжают собирать средства на вакцины для бедных стран. Этим, например, заняты в ЮНИСЕФ, деньги готов выделить Всемирный банк и фонд Билла Гейтса. Но даже обладая нужной суммой закупить нужное число вакцины будет проблематично.

Вакцинный национализм

Усилиям COVAX и других организаций сильно мешает вакцинный национализм. Например, некоторые крупные промышленно развитые страны не стали участвовать в соглашении COVAX. Одой из таких стран были США. Вместо этого они заключают свои собственные договоренности с фармацевтическими компаниями.

К тому же COVAX не мешает странам подписывать собственные независимые сделки с производителями, как это сделали Великобритания, Канада и недавно Австралия. Ожидается, что эти сделки приведут к дальнейшему росту цен, что потенциально сделает вакцину еще менее доступной в бедных странах.

Если страна разрабатывает действующую вакцину или закупает миллионы доз, она получает доступ первой. Для некоторых обеспеченных стран преимущества перевешивают риски или моральные проблемы.

Богатые страны в общей сложности уже подписали соглашения на 3,7 миллиарда доз от западных производителей лекарств, передает The Conversation. Великобритания предварительно заказала столько вакцин, что на каждого человека в стране будет приходиться пять доз. Правительство также объявило о планах подписания дополнительных соглашений с производителями для увеличения поставок.

На прошлой неделе Канада также подписала соглашения с двумя компаниями, чтобы гарантировать 88 миллионов доз, которых достаточно для того, чтобы каждый гражданин был вакцинирован как минимум дважды.

Последствия такой политики

Даже когда некоторым странам удастся иммунизировать свое население против коронавируса, если вирус не будет находиться под контролем во всех регионах мира, COVID-19 по-прежнему будет приносить глобальные экономические издержки.

Как пишет RAND, если беднейшие страны не смогут получить доступ к вакцинам, мир все равно потеряет около 153 миллиардов долларов ВВП за год. ЕС потеряет около 40 миллиардов долларов, а США могут лишиться около 16 миллиардов, Великобритания — от двух до 10 миллиардов.

Все страны получат экономическую выгоду, если беднейшие страны мира будут иметь равный доступ к любым разработанным вакцинам против COVID-19. По подсчетам издания, страны с высоким уровнем доходов получат около 4,8 доллара на каждый доллар, потраченный на поставку вакцин.

То есть, если одна страна получит вакцину, ее экономика значительно улучшится, но экономическая активность все равно пострадает из-за снижения внешнего спроса.

Роль России в вакцинации

Россия выбрала подход — делиться. Страна уже выразила готовность предоставить ее любым желающим странам.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что Россия предлагает другим странам вакцину от коронавируса, не делая при этом преференций отдельным государствам и не увязывая распространение лекарства с политическими вопросами.. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24», пишет ТАСС.

На данный момент обсуждаются поставки российской вакцины от коронавируса в 50 стран. Большой прогресс в этом вопросе намечен с 20 странами. Поскольку количество производимого препарата пока ограничено, то и количество стран, с которыми заключается сотрудничество, тоже ограничено.

РИА «Новости» писало, что в приобретении препарата заинтересованы Азербайджан, Бразилия, Казахстан. Ведутся переговорами со странами Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. Одной из первых вакцину получит Белоруссия

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в разговоре с РБК сообщил, что фонду уже поступили запросы на один миллиард доз вакцины.

В Венесуэлу уже в сентябре поступила российская вакцина «Спутник V» для проведения клинический испытаний. А президент Боливии заявил о намерении купить вакцину для непосредственного использования без дополнительных испытаний.