Вакцинация от гриппа в пандемию напугала россиян. Сочетание прививок безопасно, если соблюсти условие

Роспотребнадзор захотел вакцинировать от гриппа 60% россиян осенью. При этом прививку от коронавируса это не отменяет — людям нужно будет сделать обе. Безопасно ли это?

Роспотребнадзор предложил регионам вакцинировать от гриппа не менее 60% россиян. При этом из групп риска должны быть привиты как минимум 75%. Кампанию по вакцинации планируют провести осенью — начать напоминать людям о необходимости защититься от гриппа собираются в конце августа. При этом вакцина от коронавируса не сможет защитить организм от гриппа, а вакцина от гриппа не спасет его от коронавируса, поэтому необходимо делать прививки от каждого заболевания.

«360» попросил экспертов ответить на главные вопросы, которые появились у россиян.

Выждите время между прививками

Роспотребнадзор посоветовал выждать месяц между прививками от коронавируса и гриппа. Этот совет касается тех, кто планирует вакцинироваться от коронавируса в августе или осенью. Дело в том, что пока нет достоверных исследований, которые доказывают, что одновременное введение вакцин от коронавируса и гриппа безопасно для пациента. Об этом «360» рассказал врач-эпидемиолог, санитарный врач Центральной клинической больницы Эдуард Шунков.

«Кто-то тяжело переносит прививку от гриппа, кто-то — от ковида. Чтобы знать точно, какая вакцина для человека проявила себя побочными эффектами или просто тяжело переносилась, нужно выдержать срок в 30 дней и сделать интервал», — отметил он.

Могут ли быть побочные эффекты от двух прививок?

Такого же мнения придерживается директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Игорь Красильников. В беседе с «360» он рассказал, что месячного перерыва хватит, чтобы иммунная система сработала нормально.

Если соблюсти эти рекомендации, побочных эффектов не будет. Иммунная система человека нарабатывает антитела на каждый антиген отдельно.

«Существуют даже некоторые вакцины, комбинированные, где несколько различных антигенов. Вот, например, есть вакцина детская, где в одной корь, краснуха и паротит. Такие примеры при вакцинации есть. В данном случае одна прививка от гриппа никак не будет связана с вакцинацией от ковида», — отметил Красильников.

Какую вакцину от гриппа выбрать после прививки от коронавируса?

Если человек уже вакцинировался от коронавируса, он может выбрать любой препарат для прививки от гриппа. Однако Шунков посоветовал отдать предпочтение поливалентным вакцинам, потому что они защищают от большинства циркулирующих штаммов гриппа.

Игорь Красильников отметил, что от гриппа следует прививаться четырехвалентными вакцинами, что повышает эффективность прививки.

Прививка от гриппа может усилить вакцину от коронавируса?

«Нет, усилить не может. Это тренировка иммунной системы. Просто иммунная система может более качественно откликнуться на вторую прививку», — отметил Красильников.

Такого же мнения придерживается Шунков.

«Не думаю, что они способны взаимно усиливать действие друг друга», — уточнил он.

Как подготовиться к вакцинации от гриппа?

Вакцинацию от гриппа проводят каждый год, и никто из желающих ее получить особо к ней не готовится, отметил Шунков. Главное — выждать 30 дней между прививками от коронавируса и гриппа, никаких других особых ограничений нет.

Проверяться перед вакцинацией от гриппа, если уже сделана прививка от коронавируса, тоже не нужно — но только при условии месячного перерыва между двумя препаратами.