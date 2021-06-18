Отпуск под защитой вакцины. Ответы на главные вопросы о путешествиях в ковидную эпоху

Сезон отпусков в самом разгаре, многие россияне задумываются о прививке перед отдыхом. Она даст возможность чувствовать себя безопаснее, но забывать про меры предосторожности все равно не стоит. «360» отвечает на главные вопросы о прививке и отдыхе.

Когда вакцинироваться?

Перед отпуском врачи настоятельно рекомендуют сделать прививку от коронавируса — записаться на укол стоит как минимум за месяц до поездки, а лучше — за полтора-два. Как объяснил заместитель директора и заведующий кафедрой иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов ФМБА России Игорь Красильников, это нужно, чтобы успели сформироваться антитела. Это подтвердил и профессор, специалист по вирусологии Александр Бутенко.

«Все объясняется схемой вакцинации, принятой для „Спутника V“ по крайней мере. Первая прививка, через 14–21 день вторая прививка, и потом интервал тоже две-три недели. Значит, привиться, чтобы была полноценная защита, нужно как минимум за месяц», — сказал он.

Врачи уверены, что индивидуальные острые проявления после вакцинации бывают в течение двух недель от укола, так что через месяц за самочувствие можно не переживать. А вот раньше менять климат не стоит.

Можно ли одному человеку привиться в разных городах?

Жители регионов могут получить первый компонент прививки в своем городе, а второй — в Москве, для этого нужно предварительно записаться в одну из 11 клиник, указанных на сайте стопкоронавирус.рф. В других регионах получить только второй компонент, если первым вы привились дома, не получится, поскольку федеральной нормы, предусматривающей это, пока нет.

Например, поморский Минздрав заявил, что настоятельно не рекомендует россиянам планировать введение второго компонента вакцины на время пребывания в регионе, если первую дозу они получали в другом месте, так как запасы препаратов на это не рассчитаны, сообщил сайт 29.ru.

На горячей линии оперштаба сообщают, что по всей России вакцинация проводится в рамках одного населенного пункта.

Какие меры соблюдать потом?

Александр Бутенко отметил в разговоре с «360», что после вакцинации тоже не стоит расслабляться, хотя именно она может стать залогом безопасного отдыха. Прежде всего, стоит помнить о том, что вакцина не защищает от заражения на 100%. К тому же даже если сами вы не заболеете, вы легко можете оказаться переносчиком вируса.

«Важно соблюдать меры предосторожности: не оказываться в слишком закрытых помещениях с большим количеством людей, лучше находиться где-то на воздухе, на отдалении, маски носить, мыть руки с мылом после посещения общественных мест», — объяснил он.

Игорь Красильников добавил, что привитые должны думать и о собственном здоровье, не полагаясь только на вакцину, ведь сейчас появляются все новые, более заразные и более опасные штаммы.

«Так как вирус меняется и появляются все новые и новые штаммы, для которых может быть недостаточно того иммунного ответа, который человек получил от вакцины, лучше маски носить», — уверен Красильников.

Прививка дает преимущества?

Каждый россиянин, получивший два укола вакциной от коронавируса, может получить сертификат о том, что он привит. Его, по мнению Игоря Красильникова, лучше возить с собой, потому что в некоторых странах, например на Кипре, он может сократить время пребывания на карантине.

На горячей линии оперштаба добавили, что возить с собой оригинал необязательно — электронный дубликат будет храниться в личном кабинете на портале «Госуслуги», а если вы там не зарегистрированы, в поликлинике можно попросить электронную версию на съемный носитель.

В некоторых странах сертификат о полном курсе вакцинации «Спутником V» пригодится, чтобы въехать на территорию без лишних проблем и карантина. Главное, чтобы второй укол был сделан как минимум за две недели до путешествия. Так, например, дела обстоят в Армении, Болгарии, Греции, на Кипре, в Молдавии и Сербии, Словакии, Тунисе, Турции, Хорватии и Черногории.

В Таджикистан привитые туристы смогут въехать беспрепятственно в том случае, если с момента введения второго компонента прошло не менее 30 дней. Однако стоит помнить, что Россия все еще не открыла регулярное авиасообщение с рядом стран, так что перед планированием отпуска стоит тщательно все проверить и учесть возможные риски.

Кроме того, сейчас обсуждается возможность создания COVID-free зон в ресторанах, куда будут пускать только вакцинированных посетителей. Пока речь идет только о столичных заведениях, но в будущем эта практика может распространиться и на другие регионы.

А в Башкирии вход в музеи, библиотеки, кинотеатры, дома культуры, выставки и ночные клубы с 22 июня возможен только для обладателей сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста, передает «Российская газета». С 28 июня аналогичные требования распространятся на рестораны, кафе и сферу услуг, а также в междугороднем транспорте.