Вакцинацию для 60+ делают обязательной в разных регионах. Это поможет продлить жизнь

В ряде областей ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Иммунологи считают эту меру необходимой, ведь у людей старшего возраста накапливается достаточно много хронических заболеваний. Тем временем иммунная система претерпевает изменения и медленнее реагирует на вирус. Все это приводит к осложнениям и даже летальным исходам.

У пожилых хуже работает иммунная система

Людей не стоит заставлять вакцинироваться, нужно убеждать это делать. Об этом «360» рассказал научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

«Люди старше 60 по-разному переносят COVID-19. Все зависит от того, насколько они накопили свои хронические заболевания, находятся ли эти заболевания под контролем. Болеют не люди пожилого возраста, а люди с нарушенным здоровьем. Пожилые иногда переносят заболевание очень легко, а молодые — тяжело», — отметил Зверев.

Он подчеркнул, что особенно аккуратными стоит быть людям с лишним весом, диабетом и гипертонией. При этом иммунолог добавил, что смертность среди россиян на сегодня высокая. И, конечно, особенно эти показатели высоки среди людей с хроническими заболеваниями, а это чаще всего пожилые.

Схожей точки зрения придерживается профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов. В разговоре с «360» он рассказал, что у людей старшего поколения обычно уже есть некий набор заболеваний.

«Этот букет заболеваний сам по себе вызывает жесткое истощение иммунной системы. И туда присоединяется коронавирусная инфекция. Помимо того, что она делает свои дела как полагается, она еще ухудшает те хронические заболевания, которые у человека есть», — заявил профессор.

Костинов добавил, что у людей старше 60 лет начинаются процессы старения иммунной системы. Эти изменения приводят к тому, что функции иммунной системы страдают. Коронавирус, когда проникает в организм человека, выделяет специальные субстанции, которые как бы парализуют иммунную систему человека. Тогда организм не выбрасывает медиаторы, которые борются с вирусом. То есть вирус проникает в организм и развивается внутри, но иммунная система какое-то время его не видит — а заметив, выбрасывает большое количество медиаторов так, что их потом невозможно «затормозить». В итоге мощно поражаются сосуды, начинаются кровотечения, происходят инсульты. Это приводит к большому количеству осложнений среди пациентов старше 60 лет.

«У молодых людей иммунная система все видит быстрее, особенно у детей, быстро запускается иммунная реакция, после чего идет борьба с вирусом. То есть у людей старшего поколения страдает процесс реагирования иммунной системы. У них как раз получаем большое количество осложнений, кровотечений и так далее», — подчеркнул Костинов.

Обязательная вакцинация — правильное решение

Ввести обязательную вакцинацию для лиц старше 60 можно, но особого эффекта от этого не будет. Об этом «360» рассказал депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«Напугать этих людей тем, что они будут отстранены от работы, или еще какими-нибудь карами очень сложно. Более 50% из них не работает просто — по разным причинам. Это предпенсионеры или пенсионеры уже. Ну а по остальным круг также весьма ограниченный. Мне кажется, психологический фактор больше действовать должен», — пояснил Куринный.

Костинов же уверен, что обязательной вакцинацией старшего поколения власти продлевают жизнь пожилым людям. По словам иммунолога, если молодых людей при осложнениях у врачей спасти получается, то людей старшего возраста — маловероятно.

«Обязательная вакцинация лиц старше 60 лет — одно из правильных решений. Можно сказать, что мы даем шанс продлить жизнь человеку. Это не только мое мнение. Среди привитых даже заболевшие, которые попадают в стационар, погибают всего пара процентов», — подчеркнул Костинов.

Регионы с обязательной вакцинацией 60+

Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет уже ввели в Приморском крае. Привиться первой дозой или однокомпонентной вакциной старшему поколению необходимо до 25 декабря, второй дозой — до 25 января. Если люди старше 60 лет не выполнят это условие, их могут отстранить от работы или перевести на удаленку.

Требование об обязательной вакцинации в Приморье касается работников сфер образования, здравоохранения, транспорта и культуры, торговли, общественного питания и других.

Также вакцинация от коронавируса для старшего поколения стала обязательной и в Свердловской, Ленинградской, Пензенской, Нижегородской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.