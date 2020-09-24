Одна из популярных вакцин закончилась в платных клиниках. Ее можно заменить

Российские клиники добровольного медицинского страхования (ДМС) и аптеки до конца октября остались без самой популярной отечественной вакцины от гриппа «Ультрикс». Почти все произведенные образцы сейчас закупило государство для бесплатной вакцинации населения.

Участники системы ДМС рассказали РБК о том, что на коммерческом рынке практически нет самой популярной и действенной линейки противогриппозных вакцин «Ультрикс». Сейчас клиники получили только порядка трети заказанных объемов препарата. Причина — государственный заказ. Все мощности производителя вакцины направлены на то, чтобы обеспечить поликлиники, которые проводят бесплатную вакцинацию в рамках национального календаря прививок.

«Ультрикс» действительно лучше?

Директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов рассказал «360» о том, что главное преимущество пропавшего с прилавков и складов отечественного препарата «Ультрикс» заключается в том, что он полностью соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения — содержит в себе 15 миллиграммов антигенного вируса гриппа. Это главный показатель для всех вакцин.

Наиболее современной и востребованной версией сегодня является четырехвалентный «Ультрикс Квадри». Как объяснил «360» врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок, в циркуляции вируса гриппа участвуют четыре штамма — три штамма А и один штамм В.

Преимущество четырехвалентной вакцины в том, что мы можем в нее все эти четыре штамма включить, соответственно, спектр защиты от вирусов гриппа этого сезона будет шире Владимир Болибок.

При этом, по словам врача, в этом году вернутся два старых штамма, которые были широко распространены в 2011 и 2013 годах. Именно из-за них и отсутствия на рынке четырехвалентной вакцины прогнозируют большую волну заболеваний.

«Они достаточно давно были, поэтому иммунитет либо сильно снизился, либо утрачен. И появилось достаточно много людей, которые вообще иммунитета к ним не имеют, потому что они родились после эпидемии с этими штаммами», — заключил Болибок.

Аналоги «Ультрикса»

По словам Алексея Парамонова, достаточно качественный и безопасный аналог у «Ультрикса» все же есть — препарат петербургского производства «Флю-М». Однако он пока не одобрен Минздравом для прививания детей.

Говорить о том, будут ли проходить клинические испытания на детях, по мнению Парамонова, пока рано. Запросить клинические испытания должен именно производитель, а будет ли он это делать, никто не знает. При этом доступность «Флю-М» сегодня тоже под вопросом — на рынке есть порядка 5% от необходимого количества.

Импортные вакцины, уверен Парамонов, могли бы быть достойными альтернативами отечественному «Ультриксу» или «Флю-М», но пока поставки обещают быть небольшими и тоже задерживаются.

Сам «Ультрикс», по словам Парамонова, поставщики обещают предоставить уже не первый месяц. Последний срок, который называли клиникам, — октябрь, но в том, что обещание выполнят, Парамонов не уверен.

«Мы готовы ждать октября — самый пик прививок должен быть. Но пока предпосылки такие: удается добывать маленькие партии „Флю-М“, а с „Ультриксом“ вообще непонятно: поставщики утверждают, что государство скупило все эти вакцины. Но пока они до государственных организаций не дошли, то есть у пациентов доступа к ним нет», — объяснил эксперт.

При этом Владимир Болибок уверен, что за неимением альтернатив четырехвалентной вакцине, которая бы покрывала весь спектр циркулирующих штаммов, все еще можно воспользоваться трехвалентными. Их сегодня на рынке достаточно — как в бесплатных медицинских организациях, так и в коммерческих клиниках.

«Они ничуть не хуже и также иммуногенные. Есть вероятность, что вы подхватите именно тот штамм, которого нет в трехвалентной вакцине, это порядка 5–10%», — объяснил он.

По словам врача, все вакцины этого года будут содержать рекомендованные ВОЗ штаммы. Единственное преимущество импортных вакцин, «Ультрикса» и «Флю-М» в том, что они не содержат веществ, которые дополнительно усиливают иммунный ответ.

«Здесь палка о двух концах: вакцины с этими веществами создают более высокий иммунитет, но при этом дают большее количество нежелательных эффектов вроде температуры, покраснения и так далее», — заключил он.