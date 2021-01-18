Вакцина от Pfizer довела пациентов до частичного паралича. И это не худшее из последствий

С тех пор, как в мире приступили к вакцинации от COVID-19 с помощью препарата американской компании Pfizer, из разных стран поступают данные о серьезных побочных эффектах прививки. Речь идет не только о жаре или недомогании, но и о параличе, сильных неврологических и анафилактических реакциях, заражении коронавирусом. Есть даже случаи с летальным исходом. «360» собрал истории тех, кому эта вакцина навредила.

Сильная неврологическая реакция

Американец Брент Грайнер опубликовал в Facebook видео, на котором его маму буквально трясет. По словам молодого человека, это сильная побочная неврологическая реакция после вакцинирования Pfizer.

«Вот что вакцина Pfizer от COVID-19 сделала с моей мамой. Все, пожалуйста, помолитесь за нее. Ее отправили в больницу. Соглашайтесь на вакцину с осторожностью. Я уверен, что некоторым людям она помогает, но вам нужно подумать, стоит ли соглашаться на эту вакцину», — написал Грайнер.

Он отметил, что в больнице маме становится все хуже. Тем временем врачи не дают никаких ответов и не говорят, как улучшить ситуацию.

«Поэтому моя мама решила выложить видео на публику, симптомы не ушли, и она начинает беспокоиться, что это все может не исчезнуть в ближайшее время, она хочет, чтобы все знали это, прежде чем соглашаться на эту вакцину», — добавил молодой человек.

После публикации поста Грайнер столкнулся с бурей негатива в Сети. Пользователи требовали доказательств, что это произошло именно после вакцинации. Многие называли ролик фейком.

В Pfizer полученную от молодого человека информацию проверяют: «Мы изучаем данный случай, но не можем ничего подтвердить. Однако на текущий момент не было выявлено такого сигнала в вопросе безопасности препарата, как нервно-мышечные расстройства», — привело слова представителей компании RT.

Паралич лица

У 13 израильтян после Pfizer произошел паралич лицевого нерва. Об этом сообщило издание «Едиот Ахронот».

«Согласно данным министерства, у не менее чем 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше», — отметили в статье.

При этом один из привитых рассказал, что почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту уже через несколько минут после приема препарата.

«По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли», — заявил мужчина.

В Минздраве посоветовали отложить вторую прививку тем, у кого после первой появились симптомы пареза. Некоторые медики и вовсе сомневаются в необходимости второго этапа в таких случаях.

Анафилактическая реакция

Двум сотрудникам Региональной больницы Бартлетта в городе Джуно, штат Аляска, после Pfizer стало плохо. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на администрацию больницы.

15 декабря вакцину ввели женщине средних лет. Уже через 10 минут у нее началась анафилактическая реакция: появились одышка и сыпь, участился пульс. Пациентке поставили капельницу. Однако когда ее убрали, все симптомы вернулись. Пострадавшую увезли в реанимацию, после чего ей стало лучше.

На следующий же день — также через 10 минут после приема препарата — плохо стало другому медработнику. У него отекли глаза, в горле начало першить, а голова закружилась. Его доставили в отделение скорой помощи, а через час уже выписали.

По словам официального представителя Pfizer Джерики Питтс, компания поставляет вакцину с предупреждением, что в редких случаях после приема возможна анафилактическая реакция.

Смерть 23 пожилых норвежцев

В Норвегии скончались 23 человека из домов престарелых. Они умерли вскоре после того, как сделали прививку от СОVID-19 компании Pfizer. Об этом сообщила Норвежская вещательная корпорация.

Причины гибели выясняют. При этом 13 смертей уже изучили. У части получивших прививку после Pfizer заметили побочные эффекты: лихорадку и недомогания. В Норвежском агентстве лекарственных средств допускают, что они могли спровоцировать более серьезное течение уже имевшихся заболеваний. При этом всем погибшим было за 80 лет, а некоторым из них — более 90.

Теперь медики будут тщательней изучать, кого можно вакцинировать, а кому лучше воздержаться от приема препарата. Ослабленных болезнями пожилых людей будут прививать лишь после индивидуальной оценки. Сердечная недостаточность, деменция и другие тяжелые заболевания могут стать противопоказаниями.

Несколько немцев заразились коронавирусом после Pfizer

В Германии несколько постояльцев дома престарелых в городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) заразились коронавирусом после того, как получили препарат компании BioNTech/Pfizer. Об этом сообщила газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung. При этом в издании отметили, что иммунитет вырабатывается лишь через 7-10 дней после вакцинации. За это время можно заболеть.

В ФРГ делать прививки от COVID-19 начали 27 декабря. До конца 2020-го Берлин получил более 1,3 миллиона доз вакцины. В течение этого года в страну должны поставить еще 130 миллионов доз препарата компаний BioNTec и Modernа.

В России также началась массовая вакцинация от COVID-19. Правда, в новом году поставок американского препарата в страну не ожидается. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сейчас при вакцинации используют два отечественных препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». О таких побочных эффектах, как после Pfizer, после российских препаратов данных нет.