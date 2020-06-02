Вакцина от коронавируса на подходе. Как продвинулась Россия и другие страны в разработке препарата

Ученые по всему миру активно занимаются разработкой вакцины от нового коронавируса. Уже с десяток препаратов проходят тестирования на добровольцах. «360» рассказывает, как продвигается работа и на каком месте в этой гонке умов находится Россия.

30 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала предварительные списки самых перспективных вакцин от нового вида коронавируса, которые сейчас находятся в разработке.

Лидеры разработок

Вакцина, разрабатываемая в британском Оксфорде, сейчас является одной из наиболее успешных по оценкам ВОЗ. Препарат уже проходит третью стадию клинических исследований, это значит, что скоро он может появиться в медицинских учреждениях по всему миру.

Именно эта вакцина от COVID-19 стала первой в Европе, опробованной на человеке. Сотни добровольцев уже получили инъекции, а Оксфордский университет заключил соглашение с фармацевтической компанией AstraZeneca, чтобы в случае успеха испытаний сразу запустить препарат в массовое производство.

Ученые из Пекинского института биотехнологий и местной фармацевтической компании также проводят клинические испытания собственной вакцины на людях. Они отбирают здоровых людей, которые на протяжение следующих шести месяцев будут участвовать в исследованиях после инъекций нового препарата, чтобы определить, работает ли он.

Американская биотехнологическая компания Moderna также начала клинические исследования. С лета 2020 года 600 добровольцев получат прививку и будут оставаться под наблюдением врачей.

Россия на передовой

В России разработка вакцины от коронавируса также идет полным ходом. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что с 1 июня могут начаться первые клинические испытания российского препарата на людях.

При этом неофициально вакцина уже опробована — сами разработчики протестировали препарат на себе, чтобы минимизировать риски и продолжить работать над лекарством. По словам Гинцбурга, вакцина действует без побочных эффектов.

Министерство обороны, чьи специалисты участвовали в работе над отечественным препаратом против COVID-19, выбрало 50 военнослужащих-добровольцев, которым будут сделаны инъекции разрабатываемой вакцины. Первый этап исследования с их участием начнется уже 3 июня.

Ученые Минобороны уже успешно зарекомендовали себя в работе над препаратами от вируса Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и других заболеваний.

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов, также занимающийся поиском вакцины от коронавируса, рассказывал, что в конце июня начнутся испытания на людях одного из их препаратов. Его можно будет не вводить внутримышечно, как это происходит с большинством прививок, а просто закапать в нос. Это лекарство должно помочь людям, переносящим вирус бессимптомно.

Добровольцы

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и разработчики препарата в Минобороны добровольцев извне пока не набирают. Первые испытания проводятся в закрытом режиме на небольшом количестве людей.

В то же время испытания вакцины должны начаться и в Научно-исследовательском институте гриппа. Там уже открыли набор добровольцев — ищут их через социальные сети. Смогут поучаствовать в исследовании здоровые россияне с 18 до 50 лет без симптомов ОРВИ или COVID-19 и хронических заболеваний.

Не допустят также беременных и кормящих женщин, а также тех, кто выкуривает более 10 сигарет в день, рассказал научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров.

Аналогичные требования к добровольцам на испытание препаратов от коронавируса предъявляются по всему миру. Все здоровые и совершеннолетние могут внести свой вклад в скорейшее открытие вакцины.