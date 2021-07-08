Вакцина как мягкая сила. Призыв Франции к бойкоту «Спутника V» показал бессилие

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам ЕС не стоит признавать вакцины от коронавируса из России и Китая. Эксперты уверены — дело здесь не в науке. Франция пытается политизировать вакцину и превратить ее в орудие мягкой силы. В этом ее могут поддержать и другие члены ЕС.

Клеман Бон рассказал в эфире телеканала France 2 о необходимости того, чтобы на территорию Франции допускались только те вакцины, в чьей действенности власти по-настоящему уверены. По его словам, в настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре.

«В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: „Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам“», — процитировал его ТАСС.

На эти заявления уже отреагировали в Совете Федерации. Его вице-спикер Константин Косачев в беседе с RT подчеркнул, что высказывание Бона противоречит интересам граждан Франции и других стран ЕС.

«По моему глубокому убеждению, у вакцин, как и у любых других медицинских препаратов, не должно быть национальности, не должно быть гражданства, не должно быть государственной принадлежности — в том смысле, что они должны быть доступны всему международному сообществу в случае, естественно, подтверждения их действенности и наличия потребности в подобного рода препаратах», — добавил он.

Российская вакцина до сих пор не сертифицирована в Европе, хотя, по словам Косачева, ее качество подтверждено «исчерпывающим образом». Сенатор отметил, что затяжка этого процесса обусловлена совершенно точно политическими, а не медицинскими причинами.

Громкие высказывания Бона сразу подняли разговор о политизации вакцины, из-за чего послу Евросоюза в РФ Маркусу Эдереру пришлось делать опровержение. Он сказал, что процесс сертификации российской вакцины в Европе не имеет никакого отношения к политике.

Франция призналась в бессилии

Международный эксперт и политолог Алексей Мартынов заявил, что триггером для заявления Бона стала статья в авторитетном международном научном издании Nature. В ней похвалили российскую вакцину «Спутник V» и дали ей очень высокую оценку. Франция же еще раз поняла, что проиграла гонку вакцин. Несмотря на то, что она считалась одной из ведущих фармакологических держав, мир так и не увидел ее вакцину от коронавируса.

«Эти заявления можно считать каминг-аутом. Франция признает собственное бессилие», — подчеркнул Мартынов.

Он отметил, что сейчас идет борьба за рынок слабых стран. Это государства, которым через систему ВОЗ поставляют вакцины бесплатно. Это огромный миллиардный рынок. Россия и Китай готовы помогать и поставлять туда свои вакцины, а ЕС бесится.

По словам депутата бундестага Вальдемара Гердта, вакцина давно стала политическим оружием, как и сам ковид. Ради экономической выгоды государства готовы играть здоровьем всего человечества.

«Еще ниже пасть в политическом смысле уже невозможно», — заявил он «360».

Эксперт по Франции и ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заметил, что пока непонятно, как расценивать выступление Клемана Бона. Возможно, он выражал свою личную позицию, а не говорил за всю страну. С другой стороны, опровержений со стороны руководства Франции тоже не последовало.

Федоров считает, что Запад с самого начала нагнетал истерию по поводу «Спутника V» и до сих пор не может решить, что делать с вакциной. Ее не допускают на европейский рынок под разными предлогами. То не так был заполнен запрос, то нехватка документов, то сомнения в том, как проводились исследования.

«Политика вмешалась, и вмешалась серьезно, что довольно очевидно. Печально, что это происходит», — подчеркнул собеседник «360».

Это деструктивная позиция, потому что в такой сложный момент для всего мира, когда коронавирус опять меняется, а пандемия бушует, нужно вести конструктивный диалог. Необходимо забыть о политических разногласиях ради блага людей, но вместо этого издаются подобные политизированные призывы от официальных лиц.

Шанс навредить России

Депутат Гердт уверен — Францию поддержат и другие страны. Альянсы, подобные ЕС, создаются как раз с целью того, чтобы, какой бы не была стратегия одной страны, другие обязательно ее поддержали. И неважно, что сейчас речь идет о жизнях людей.

По мнению Федорова, заявления Бона найдут отклик у тех стран, что, мягко говоря, не очень любят Россию. Шанса навредить нам однозначно не упустят страны Прибалтики и Польша.

Главной проблемой ЕС является то, что страны, которые он привык ругать и называть авторитарными, смогли сделать что-то лучше, чем он. Для Запада Китай и Россия — это вражеские страны, пропагандирующие авторитаризм. Именно поэтому в наших вакцинах ЕС видит оружие и пропаганду, а не средство борьбы с коронавирусом.

«Они думают: „Как может авторитарная Россия создать что-то хорошее?“. Это как дать пощечину европейской демократии», — объяснил эксперт.

И ни Франция, ни другие страны ЕС не готовы признать, что вакцина спасет жизни вне зависимости от того, где была произведена. Просто у России есть возможность и мощности передать свои разработки большому количеству стран.