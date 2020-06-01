Вакансию дворника предложили врачу на Алтае. Медик все не так понял, ведь на самом деле получил повышение

В Барнауле врач подумал, что его ортопедическое отделение сокращают из-за коронавируса. К делу подключились следователи и прокуратура. Но оказалось, что в больнице просто будет новое отделение, так что его не сократят, а даже повысят.

Из врача в дворника

Скандальная история началась с обращения заведующего ортопедическим отделением Центра охраны материнства и детства Алтайского края Арсена Осипова. По его словам, ему и еще нескольким травматологам пришлось подписать уведомление о сокращении.

В документе говорилось, что в отделении открыты вакансии санитаров, уборщиков и дворников. Главный детский ортопед выбрал позицию уборщика территории с оплатой в размере 13 тысяч рублей.

Я подписал это уведомление и написал: „С переводом на должность согласен. С 1 июня готов выйти с метлой и убирать территорию нашей больницы“. Работа на свежем воздухе очень полезна Арсен Осипов.

Он приложил фотографию и самого уведомления, в котором действительно было написано о вакансиях на позиции уборщиков и дворников.

Реакция

Обращение врача вызвало широкий резонанс в соцсетях, и уже через несколько дней следователи Алтайского края объявили о проведении проверки. Соблюдение трудовых прав врачей решили, кроме того, проверить в региональной прокуратуре.

На скандал в тот же день отреагировали и в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Там сообщили, что сокращение только формальное. В Центре охраны материнства и детства было отделение ортопедии на 30 коек, а вместо него появится новое отделение травматологии и ортопедии на 50 коек.

В местном Минздраве подчеркнули, что никого из сотрудников не будут сокращать. Более того, для усиления к ним добавится коллектив травматологического отделения другой городской больницы.

Что касается полученного уведомления, то это требование трудового законодательства: каждый сотрудник должен был получить письменное уведомление о сокращении и о вакансиях.

«В медорганизации есть все необходимое оборудование для диагностики, лечения, а самое главное, здесь сформирован крепкий профессиональный коллектив, который продолжит здесь работать. Трудовое законодательство требует уведомить каждого члена коллектива об изменениях в организации и предложить все вакантные должности, что и было сделано в центре», — рассказала телеканалу «Вести Алтай» замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

Повышение

Главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» Константин Смирнов тоже заверил жителей края, что без ортопедов и травматологов они не останутся.

В отделении ортопедии работают замечательные, прекрасные доктора, высокопрофессиональные, выполняющие операции, уникальные не только для Алтайского края, но и для РФ. Мы очень ценим их и никогда с ними не расстанемся Константин Смирнов.

Арсен Осипов подтвердил, что ошибся сам из-за «юридической неграмотности». Он записал новое обращение, в котором рассказал, что стал заведующим новым отделением.

Вот только пользователей это обращение насторожило. Они отметили в комментариях, что врач заикается, а голос его дрожит. И что о повышении так обычно не сообщают. Пользователи негодуют из-за того, что их травматолога еще и сделали крайним в этой ситуации, когда руководство само не объяснило юридические нюансы сотрудникам.