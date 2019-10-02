В заботе о седалище. Tesla эффективно подогреет кресла

Компания Tesla нашла эффективное решение для создания новой системы обогрева и охлаждения сидений в автомобилях. Предыдущие концепции потребляли массу энергии и не вполне справлялись со своими функциями.

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По данным издания Мashable, Tesla в феврале подала на регистрацию и на прошлой неделе опубликовала патент на систему нагрева и охлаждения, основанную на циркуляции жидкости.

Компания заявила, что традиционные устройства «обычно недостаточны для отвода избыточного тепла и обеспечения комфортных условий для пассажира». Они громоздкие, занимают много места, из-за чего сиденья приходится делать толще. Помимо этого, тепло расходуется на несколько слоев обивки и уходит на те области, с которыми пассажир не соприкасается.

Запатентованная Tesla система с помощью насоса выталкивает теплую или холодную жидкость внутри сиденья и решает большинство названных проблем.

«Система контроля температуры обеспечивает недорогой, малошумный, энергоэффективный способ охлаждения и/или подогрева сиденья. Система регулирования температуры может быть встроена в кресло, имеющее любой размер и/или форму, связанную с транспортным средством», — цитирует издание заявление компании.

Пока сложно сказать, насколько хорошо система будет работать в реальной жизни. Однако сама идея жидкостного нагрева выглядит гораздо выгоднее по сравнению с системами вентиляции воздухом. Особенно, когда речь идет об охлаждении, так как воздух трудно протолкнуть сквозь обивку сидений.

По данным Еlectrek, компания Tesla работает над многими задачами, пытаясь повысить эффективность систем везде, где это возможно. Несмотря на то, что в последние годы было выпущено довольно много моделей электромобилей, она все еще является в этой отрасли законодателем мод.

Источник фото: Facebook

Компания достигла впечатляющих результатов в области аэродинамических характеристик и эффективности трансмиссии. Но продолжает улучшать качество своих машин за счет необычных способов. Например, с помощью разработанного недавно электромагнитного стеклоочистителя, которому заметно уступают традиционные модели.

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Поэтому нет ничего удивительного в том, что Tesla занялась разработкой новых сидений с интегрированной системой контроля температуры. Инженеры компании решили не пользоваться воздухом для вентиляции кресел для пассажиров и водителя.

Они встроили жидкостную конструкцию в сиденье и часть его спинки. Система включает в себя базовый и промежуточный слои, и, по крайней мере, один нагревательный элемент, расположенный между покрытиями. Насос, обеспечивающий поток жидкости, прокачивает ее через промежуточный слой.

Впрочем, издание напоминает, что компании зачастую патентуют изобретения, которые никогда не появятся на рынке.