Они всегда готовятся к войне. На что рассчитывали США, когда вторглись в воды России

Американский эсминец «Джон Маккейн» заплыл в территориальные воды России, заявив при этом, что не считает их российскими. Свои действия США охарактеризовали как операцию по обеспечению свободы судоходства. Эксперты считают, что это может стать прологом прямого вооруженного конфликта России и США.

Во вторник эсминец США «Джон Маккейн» нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого. Он углубился за линию морской границы на два километра. До этого эсминец несколько дней находился в акватории Японского моря, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

После этого российский корабль «Адмирал Виноградов» выслал предупреждение о недопустимости таких действий. Американцев также предупредили о возможности «применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод». Получив эти сообщения, «Джон Маккейн» вернулся в нейтральные воды.

Позиция США

Правда американская сторона не думает, что сделала нечто противозаконное, так как не считает эти территории российскими. Об этом заявила пресс-служба Седьмого флота США.

Штаты считают, что сначала СССР, а затем Россия попытались затребовать себе больше вод в этой зоне, чем на то имеют право по международным законам. Этими действиями американцы хотели продемонстрировать, что не считают воды российскими. В заявлении действия эсминца назвали операцией по обеспечению свободы навигации.

«Она (операция — прим. ред.) поддержала права, свободы и возможность законно использовать морское пространство в соответствии с положениями международного права», — подчеркнули в пресс-службе.

Россия относит залив Петра Великого к своим территориям, поскольку она считает его «историческим заливом». Однако по международному праву получается неувязка. По нему залив считается территориальной водой, если вход не больше 24 миль, а все его берега принадлежат одному госурадству. Вход в залив Петр Великого превышает эту цифру.

Проверяют противника

Военный эксперт и коммерческий директор Арсенала Отечества Алексей Леонков считает, что за этим поступком США скрывалось две цели. Во-первых, показать, что они плавают там, где хотят. Во-вторых — это было банальное изучение возможностей обороны России. То, как мы реагируем на вторжение в наши границы.

«США собирают бесценную информацию, чтобы в будущем планировать стратегические операции. Потом эти разработки кладутся в основу многочисленных военных учений, которые проводят США со своими союзниками. Они всегда готовятся к определенной войне», — говорит эксперт.

США считают своими главными врагами Россию и Китай. И как ни странно аналогичная ситуация с вторжением «Джона Маккейна» в Китае уже была.

«Газета.Ru» писала, что в октябре американский эсминец самовольно вторгся в территориальные воды возле китайских островов Сиша. В КНР эти действия сочли провокационными и попросили их прекратить.

При этом американцы себя постоянно так ведут. Они и во времена Холодной войны проворачивали подобные провокации. И скорее всего эти действия еще будут повторяться в определенной периодичностью, считает Леонков.

USS John S. McCain (DDG-56). Источник фото: Публичное достояние

Вооруженный конфликт

Доктор военных наук Константин Сивков и вовсе прогнозирует возможность создания вооруженного конфликта между США и Россией.

«Два километра — это очень много. Фактически при углублении на наши территориальные воды на такую глубину эсминец должен быть арестован. Это абсолютно законные действия со стороны любого государства, потому что подобная акция рассматривается как акт военной агрессии», — подчеркивает собеседник «360».

Он напоминает, что с тех пор, как СССР объявили бухту своими территориальными водами в 1984, никто не пытался эти границы нарушить. Ни во времена советского союза, ни во времена современной России. Этот шаг США говорит о том, что они настроены на самое жетское противостояние России. По словам эксперта, это может быть отображением политики будущей администрации Байдена.

Цинизм с которым американское командование объявило, что оно в этой бухте собирается защищать свободы судоходства говорит о том, что эти провокации будут продолжаться. Константин Сивков доктор военных наук

Действия России в ответ на провокацию Сивков назвал законными, но мягкими. В будущем нужно быть готовыми принимать решительные меры для пресечения подобного, вплоть до уничтожения корабля нарушителя.

Бухта Петра Великого имеет огромное значение для России. Во-первых, это самый большой залив Японского моря у российских берегов. Во-вторых, там расположена крупная российская военно-морская база. Появление там американских кораблей вблизи этой базы несет серьезную угрозу для России. Сивков опасается, что это может стать прологом прямого вороуженного конфликта России и США.