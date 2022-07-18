В Турции не хотят выполнять приказы США. Там уже призвали отказаться от закупки американского оружия

В Турции призвали отказаться от закупки американских истребителей F-16. Дело в том, что сделке препятствует Греция, которая опасается применения этого вооружения на своей территории. И Штаты поставили условие: не применять эти самолеты для вторжения в Грецию. Турция хочет продемонстрировать американцам, что не потерпит к себе неуважительного отношения и сама решит, где использовать и кого закупать технику.

Закупка F-16 у США противоречит интересам Турции

Закупка многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 у американцев противоречит национальной гордости и интересам Турции. Об этом заявил лидер не представленной в Великом национальном собрании (парламенте) Турции партии «Родина» Догу Перинчек. Он призвал власти страны отозвать запрос на покупку.

Дело в том, что ранее палата представителей США утвердила поправку к оборонному бюджету. Она усложняет готовящуюся передачу Турции F-16. Теперь американцам нужны гарантии, что самолеты не станут использовать для вторжения в воздушное пространство Греции.

«Тот факт, что палата представителей США согласилась на продажу F-16 при условии „соответствия интересам США“ и „неиспользования оружия против Греции“, является предупреждением для Турции. Настойчивость в покупке F-16 у США/НАТО, которая угрожает нашей стране, противоречит нашей национальной гордости и интересам. Политика „вы не дали нам наши F-35, продайте хотя бы F-16“ не оправдала себя. Никто не имеет права ставить наше государство в такое положение. Это НАТО угрожает нам из Греции, Восточного Средиземноморья, Сирии и Северного Ирака. Разве не очевидно, что мы не можем использовать полученное от них оружие?» — процитировала Перинчека газета Aydınlık.

Политик подчеркнул, что Турция, таким образом, покупает оружие у своего врага. Поэтому запрос на F-16 должен быть отозван, а потребности страны нужно удовлетворять вместе с дружественными Турции азиатами — пока не будет готов национальный боевой самолет.

Турция хочет быть более независимой от США

Турция хочет быть свободной от НАТО, ведь слишком тесная связь с альянсом ограничивает ее. Между тем у турецкой стороны есть собственная политическая позиция. Об этом «360» рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Догнать американцев и стать первой армией НАТО Турция физически не способна. Но зато турки могут заявить, что будут относительно независимыми. Например, в поставках оружия. В данном случае интересы Турции состоят именно в отвязывании от США Дмитрий Журавлев.

Однако полностью отказаться от закупок у США Турция не сможет. Ее цель — иметь возможность приобретать вооружение и в других странах. В первую очередь речь идет о России, уверен Журавлев.

«Тройка главных экспортеров оружия — это Россия, США, Франция. Последняя — тоже член НАТО, так что когда говорят о других государствах, имеют в виду нас», — пояснил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Весь мир наблюдает за отношениями Турции и НАТО

Сегодня все международное сообщество наблюдает за отношениями Турции и самой структуры НАТО, отметил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«[У Турции] необычные отношения и с НАТО, и с лидером альянса — США. При том, что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган покупает у противника НАТО номер один — у РФ. Эта позиция, которую сформировал Эрдоган, показывает Турцию как страну, которая пытается выстраивать некий самостоятельный вектор», — пояснил Кошкин.

Сегодня Турция хотела бы заявить о себе как об обособленном производители высокоточного вооружения. В государстве увлечены Bayraktar, особенно TB2, который хорошо разрекламировал конфликт в Нагорном Карабахе. И Украина сразу же закупила эту технику. Правда, там большого успеха не вышло.

«Потому что наши ПВО настолько совершенны, что Bayraktar в ВСУ уже практически нет», — подчеркнул Кошкин.

По его словам, на сегодня Турция не хочет отказываться от F-16. А перечисление Перинчеком болевых точек в виде Греции, Восточного Средиземноморья, Сирии и Северного Ирака призвано продемонстрировать Штатам, что к туркам нужно относиться иначе.

Расхождение интересов Турции, Греции и НАТО

Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16, еще 80, уже имеющихся на вооружении, — модернизировать. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16.

Ряд конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции вооружения. Сделке активно препятствует Греция. И это стало одной из ключевых причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Турецкий лидер обвинил его в нарушении достигнутых договоренностей.