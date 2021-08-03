Мужчина пошел в суд из-за полученной на съемках «Войны и мира» травмы. Даже спустя 56 лет у него есть шанс выиграть дело

Житель Мурома заявил, что травмировал ногу во время съемок фильма Сергея Бондарчука «Война и мир». Над картиной работали еще в 1965 году, но в суд обратиться мужчина решил только сейчас. По словам юристов, у дела могут быть перспективы, но только при наличии доказательств.

«В Муромский городской суд поступило заявление об установлении факта получения травмы», — сообщила пресс-служба суда.

В своем заявлении мужчина объяснил, что в 1965 году участвовал в съемках фильма «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука. В ленте показывались сцены сражения, для которых использовали взрывные и пиротехнические устройства. Во время одного из взрывов, по словам мужчины, он повредил ногу. Тогда он проходил срочную службу, но из-за травмы его уволили по состоянию здоровья.

«При обращении за получением удостоверения инвалида ему было отказано, ввиду того, что нет документов, подтверждающих получение травмы, связанной с исполнением воинских обязанностей, в связи с чем он вынужден обратиться в суд с настоящим заявлением», — уточнили в суде.

Пока материалы дела подготавливают к судебному разбирательству. Ответчика в деле нет, так как мужчина не стал подавать иск, а ограничился заявлением. Почему муромлянин решил обратиться в суд спустя 56 лет, неизвестно.

Вопрос в доказательствах

Как отметил юрист Михаил Салкин, мужчине стоило прибегнуть не к заявлению, а к иску.

«Вопрос в том, для какой цели он это хочет сделать. Если он хочет для назначения той или иной пенсии, то ему нужно не с заявлением обращаться, а с иском и определять круг ответчиков», — пояснил он.

В качестве примера юрист привел социальную службу и Пенсионный фонд, которые могут быть ответчиками. Адвокат Алишер Захидов назвал дело мужчины интересным, но его успех будет зависеть от собранных доказательств.

«Доказать получение травмы на съемочной площадке в те далекие годы теоретически возможно, но для этого нужно приложить массу усилий. Прежде всего, нужно найти свидетелей тех событий, когда Бондарчук снимал массовые сцены и привлекал большое количество людей», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что дело может иметь какую-то перспективу, если мужчине удастся найти очевидцев и организаторов съемок фильма.

«Главным вопросом для суда будет установление причинно-следственной связи между той травмой, которую он получил и теми событиями, в результате которых эта травма была получена», — отметил Захидов.

По словам адвоката, второй момент заключается в желании суда оказывать содействие в получении доказательств. Во время рассмотрения дела потребуется отправлять запросы в разные инстанции, поднимать архивы, наводить какие-то справки. Если суд захочет заниматься и копаться в этом деле, тогда у него есть какая-то судебная перспектива. Если не захочет, то все рассмотрение прекратится после двух-трех заседаний.