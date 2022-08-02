Полиомиелит и оспа обезьян распространяются в США. Из-за них пришлось ввести режим ЧС

США захлестнули болезни. Сначала там нашли первого за 40 лет зараженного полиомиелитом, потом в местных сточных водах обнаружили вирус. Теперь как минимум в двух штатах объявили режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян, которую по неизвестным причинам никак не могут локализовать. Специалисты уверены, что России такие сценарии не грозят.

Вирус полиомиелита в США и его опасность

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США обнаружил вирус полиомиелита в сточных водах штата Нью-Йорк, округ Рокленд. Об этом сообщил департамент здравоохранения штата. В июле в этом районе зафиксировали первый с 1979 года случай заражения этой инфекций. При этом экспертам удалось выявить связь образцов с пробами, которые взяли в Великобритании и Израиле. Однако это не значит, что заболевший был инфицирован за пределами Штатов, добавили специалисты.

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Власти Нью-Йорка и округа призвали врачей и госслужащих следить за ростом числа заболевших с повышенным вниманием. Местным жителям, которые не вакцинированы, рекомендовали привиться в ближайшее время.

России полиомиелит не угрожает

Против полиомиелита действует живая вакцина. Этот вирус, живой, давно попал в окружающую среду: теперь встречаются и вакцинальный, и обычный вирусы. При этом они неопасны, если у человека есть прививка, рассказал «360» инфекционист Юрий Венгеров.

Полиомиелит поражает нервную систему. Вызывает паралич. <…> У нас, в России, есть обязательная вакцинация. И у нас этого вируса давно нет. <…> Если вакцинироваться, то ничего не будет Юрий Венгеров.

Вирус передается от человека к человеку — чаще всего фекально-оральным путем. Однако есть варианты распространения и через загрязненную воду, а также продукты питания.

Источник фото: РИА «Новости»

ЧС из-за оспы обезьян в США

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. Ранее это сделал город Сан-Франциско.

«В рамках продолжающейся борьбы со вспышкой оспы обезьян губернатор Гэвин Ньюсом сегодня объявил о введении режима ЧС, чтобы поддержать меры штата по вакцинации», — процитировал губернатора канал NBC News.

Регион уже получил 61 тысячу доз вакцины. При этом Калифорния не единственный штат, где ввели режим ЧС. Это сделал и губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер. Он напомнил, что от заболевания в непропорционально большей степени пострадали представители ЛГБТ.

«Я объявляю введение режима ЧС для того, чтобы увеличить объем ресурсов и усилить меры по координации ведомств штата для борьбы <…> с распространением вируса оспы обезьян», — говорится в заявлении губернатора в Twitter.

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«Роспотребнадзор готов»

Оспа обезьян никогда не считалась каким-то особо опасным заболеванием. Обычно смертность фиксировали в Африке, вдоль реки Конго. Там местное население живет не в лучших условиях, недоедает, обладает ослабленным иммунитетом. При этом квалифицированной медицинской помощи в регионе не хватает. Во время некоторых вспышек смертность там была порядка 5%. Об этом заявил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

Очень странно, что в США и Европе до сих пор не могут локализовать все эти вспышки, потому что опыт есть, как с этим бороться. <…> Считаю, что в России вспышки оспы обезьян не будет. Учитывая, как она начиналась, кто ее распространял, думаю, у нас ничего подобного не будет. У нас в любом случае смогут локализовать. Роспотребнадзор готов Виталий Зверев.

Оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция. Обычно заболевание протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливают за несколько недель. Симптомы включают лихорадку, головную боль, боли в спине, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, истощение и озноб. Зачастую на лице и других частях тела появляется сыпь. У некоторых заболевших появляются осложнения.