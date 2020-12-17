В США начался сильнейший снегопад. Из-за этого в наиболее опасных районах остановили тестирования на COVID-19

В США начался мощнейший снегопад, который так или иначе коснется 70 миллионов человек. Ожидается, что в некоторых местах выпадет до 60 сантиметров снега. Несколько человек уже погибло в результате снежной бури. Людей призывают не покидать свои дома. В наиболее опасных районах даже остановили тестирование на COVID-19.

В эпицентре чудовищной зимней бури оказались 70 миллионов американцев. Снег и дождь обрушились на Восточное побережье США. Синоптики сообщают, что в некоторых местах выпадет до 60 сантиметров снега, а ветер достигнет скорости 80 километров в час.

Ожидаются град и массовые перебои электроэнергии, передает CBS News. Шторм протянется от Колорадо до штата Мэн. Возможно появление снежных бурь с почти нулевой видимостью в некоторых местах.

В Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне и его окрестностях выпало от 15 до 30 сантиметров снега. В Центральном парке Нью-Йорка по состоянию на утро четверга было 25 сантиметров, а это больше, чем за весь прошлогодний зимний сезон. В Уэллсборо выпало почти 40 сантиметров снега, а в офисе NWS в Бингемтоне зафиксировали почти 100 сантиметров — это самый большой результат с 1951 года. В Олбани выпало 48 сантиметров снега.

«Это будет серьезный шторм, и люди должны отнестись к нему серьезно. Это может быть самый большой шторм за несколько лет», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Смерти и отсутствие электроэнергии

Шторм только начался, но хаос в США уже появился. Более 42 000 человек в Вирджинии и 12 000 человек в Нью-Джерси остались без электричества. А спасателей в Пенсильвании чуть не сбил грузовик, скользящий по дороге.

Один человек погиб в среду на межштатной автомагистрали в Вирджинии. 19-летний американец не смог справиться с управлением, его машина вылетела с дороги, ударилась о насыпь и перевернулась. Вскоре из-за полученных травм парень скончался.

В Пенсильвании еще один человек был убит после того, как его сбила снегоуборочная машина. Помимо этого на межштатной автомагистрали произошла авария с участием 30-60 автомобилей. Как пишет CNN, шесть человек доставили в больницы с травмами.

Прекращение тестирований

Штаты и города, в том числе Нью-Йорк и Бостон, объявили чрезвычайные ситуации. Центры тестирования на коронавирус закрылись в нескольких штатах, включая Коннектикут, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильванию и Род-Айленд. Также есть опасения, что погода может остановить поставки вакцины Pfizer.

В Пенсильвании действует чрезвычайное положение, а в четверг ожидается самая крупная поставка вакцины.

«Наша команда готова к совместной работе над решением любых проблем, связанных с транспортировкой и распределением вакцин», — заявил губернатор Пенсильвании Том Вольф.

Он призвал жителей держаться подальше от дорог, чтобы они были свободны для рабочих, раздающих вакцину, а также сотрудников службы экстренной помощи.

В UPS — американская компания, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике — заявили, что вакцина является главным приоритетом компании, и она будет продолжать поставки, пока дороги и аэропорты открыты и безопасны в эксплуатации.