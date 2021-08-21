Недвижимость в шаговой доступности от Кремля. Как найти жилье в центре Москвы и не разориться

Диапазон ставок на аренду жилых квартир в Москве очень разный. Можно снять квартиру на окраине города за 40−50 тысяч рублей. Но в центре есть варианты дешевле. Правда, речь пойдет о комнатах, но до Кремля оттуда можно дойти пешком. «360» ознакомился с данными рынка аренды московских квартир и изучил несколько относительно доступных по цене вариантов. Все данные взяты из базы ЦИАН.

Вид на Сити

Ближайшая к столичным небоскребам квартира находится в 1-м Красногвардейском проезде.

Источник фото: Yandex.ru

Квартиросъемщику предлагается комната площадью 18 квадратных метров в трехкомнатной квартире. Владелец не указал, сдаются ли остальные площади. После работы арендатор также сможет провести время на восьмиметровой кухне.

Сдают комнату на срок от одного года. При первом платеже арендатору придется заплатить 24 тысячи рублей за первый месяц, оставить в залог такую же сумму, а сверху перечислить комиссию 60%. Сдают комнату только одиноким и платежеспособным людям.

По булгаковским местам

Комнат для сдачи в квартале Патриарших прудов на сегодняшний день нет. Но риелторы предлагают рассмотреть вариант в Благовещенском переулке. Добраться до сквера около пруда, где гуляли герои «Мастера и Маргариты», можно менее чем за пять минут.

Источник фото: Yandex.ru

Жилплощадь предлагают снять не в квартире, а двухкомнатных апартаментах. Количество съемщиков не ограничено.

Площадь комнаты составляет 18 квадратных метров полностью обставлена мебелью. Вид из окна во двор, а значит, шум проезжающих машин беспокоить жильцов не будет. Из больших плюсов — трехметровые потолки. Недостатком можно назвать косметический ремонт.

Стоимость месячной аренды составляет 39 тысяч рублей с уже включенными коммунальными платежами. Со съемщика берут предоплату в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, отдавать деньги нужно за месяц вперед.

Пешком до Кремля

Самый бюджетный вариант для центра Москвы — комната площадью 12 квадратных метров в Знаменском переулке. До метро «Боровицкая» не более четырех минут пешком, до Кремля по прямой ровно 450 метров.

Источник фото: Yandex.ru

Сама квартира двухэтажная и расположена в бывшем флигеле усадьбы XIX века. Соседи — молодые люди, также бывают иностранцы. По требованию собственника употреблять алкоголь и курить внутри помещения нельзя. Площадь сдаваемой комнаты составляет 12 квадратных метров.

Стоимость месячной аренды вместе с коммунальными платежами составляет 30 тысяч рублей. Такую же сумму можно отдать в качестве залога, который вернут при съезде. С учетом расположения и качества квартиры это самый бюджетный вариант для жизни.

Пределы «золотой мили»

Самым дорогим и престижным районом Москвы считается «золотая миля». Это условный участок между Остоженкой и Пречистенской набережной. Найти комнату для сдачи в этом районе сложно, но можно. Правда, цена будет высокой.

Изолированную комнату площадью 25 квадратных метров сдают в четырехкомнатной квартире, расположенной в Доходном доме купца Исакова на Пречистенке.

Источник фото: Yandex.ru

Для будущего жильца уже подготовили минимальное количество мебели, но разрешают поселиться и с собственной. Из главных плюсов — можно брать своих домашних питомцев.

Цена аренды составляет 35 тысяч рублей без залога. Но перед заселением нужно внести такую же сумму в качестве комиссии.

Жизнь на Арбате

Любителям тишины и спокойствия стоит рассмотреть комнату в квартире в Малом Николопесковском переулке. Он пересекает Арбат — главную пешеходную улицу столицы.

Источник фото: Yandex.ru

Площадь предлагаемой жилплощади составляет 21 квадратный метр. Всего в квартире расположено пять комнат.

Также есть вся необходимая мебель и техника. Среднего размера кухня 13 квадратных метров позволяет пить вечерами чай с соседями.

Стоимость месяца аренды составляет 35 тысяч рублей с коммунальными платежами. Половину суммы придется отдать за комиссию.