В Сети появились спойлеры к новым «Звездным войнам». Кто их слил и чего ждать фанатам?

Социальная сеть «ВКонтакте» реализовало новую функцию — удаление из пользовательской ленты всех записей, в которых есть намеки на спойлеры к финалу «Звездных войн». До премьеры еще два месяца, но кое-что о картине уже известно из разных источников.

Финал эпопеи получил название «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Жанр — космическая опера. Дата выхода — 19 декабря 2019 года. Это девятый эпизод. Его режиссером стал Джей Джей Абрамс.

«Год спустя после событий „Последних джедаев“ остатки Сопротивления, пытающегося справиться с внутренними беспорядками, снова встречаются лицом к лицу с Первым Орденом. Между тем древнее противостояние джедаев и ситхов достигает апогея. Все это знаменует окончание „Саги Скайуокеров“», — вот и все, что говорит «Википедия» о сюжете предстоящего фильма.

На «Кинопоиске» информации тоже немногим больше. Там сообщается, что фильм станет завершением невероятной истории семьи Скайуокеров, которая длится более 40 лет. Картина наконец раскроет вся тайны предыдущих восьми эпизодов. Зрителям обещают и старых персонажей, и новых героев, а также «увлекательные путешествия на край Галактики» и «грандиозный финал фантастической саги».

Источник фото: Кинопоиск

Но разве может ищущего человека остановить недостаток информации на двух весьма популярных и посещаемых порталов современности? Немало находится и тех, кто беззастенчиво постит спойлеры в своих социальных сетях, желая намеренно испортить удовольствие от просмотра тем, кто наткнется на такую запись. От подобного и решила оградить пользователей соцсеть «ВКонтакте». Как рассказал портал ТJ, она будет предупреждать о том, что в публикации может содержаться спойлер к фильму «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Алгоритм функционирует только в рамках «умной» ленты новостей.

Некоторое время назад на Reddit были опубликованы некоторые кадры из фильма, который поклонники определили как ожидаемый девятый эпизод «Звездных войн». Материалы уже заблокировали. Этого потребовала компания Disney.

Утечка кадров стала поводом для автора канала World of Geekdom на YouTube снять видеоролик. В нем содержались комментарии по поводу утекших в Сеть изображений. Позднее создатель ролика заявил, что кадры были на 100% подлинными, потому что видеоролик также попытались заблокировать по требованию Disney. Однако автор напомнил об «эффекте Стрейзанд». Это социальный феномен: чем больше информации пытаются скрыть, изъять или подвергнуть цензуре, тем более широко она расходится по различным каналам.

Источник фото: Кинопоиск

И в принципе автор канала World of Geekdom оказался прав. Изображения с кадрами из фильма разлетелись по всему Twitter’у. Предположительно, на кадрах последнее противостояние джедая Рей и императора Палпатина.

Месяц назад на том же портале появился спойлер, который до сих пор можно посмотреть. Он содержит часть вероятного сценария. При открытии страницы текст скрыт. Пользователь его не увидит до тех пор, пока не нажмет на соответствующую надпись. Под постом пользователи оставили более 3800 комментариев.

Естественно, на портале тут же расплодились аналогичные темы с «подробностями» из «надежных источников». Но они не столь популярны: прочтений, лайков и комментариев в них намного меньше.

Источник фото: скриншот Reddit

«Звездные войны» неоднократно называли «умирающей франшизой», однако количество просмотров трейлера девятого эпизода немалое. Часть «Скайуокер. Восход» зрители ждут. Об этом и говорят показатели предпродажи билетов на премьеру. Они побили даже рекорд блокбастера «Мстители: Финал», который считался самым кассовым фильмом в истории. На «Звездные войны» было продано на 45% больше билетов, чем на Marvel’овского «конкурента».