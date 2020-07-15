Минздрав и Роспотребнадзор отменили обязательную справку об отсутствии коронавируса при заселении в санатории. Но некоторые медицинские документы предоставить все равно придется.

Сначала Роспотребнадзор, а за ним и Министерство здравоохранения России отменили обязательное предоставление справки об отсутствии коронавируса для отдыхающих в санаторно-курортных заведениях. Раньше за такую выписку нужно было отдать порядка двух тысяч рублей, а получить ее надо было не раньше, чем за два дня до отъезда.

Теперь нормы изменили — обязательным медицинским свидетельством осталась только справка об отсутствии контактов с зараженными коронавирусом. При этом сохранятся другие требования: заселение в номера не больше чем по два человека (за исключением семей), обязательное ношение масок в помещениях и при скоплениях людей.

В санаторий — со справкой

Главным местом отдыха, где россиянам потребуются справки о том, что они не имели контактов с зараженными, остаются санатории. Совсем недавно Роспотребнадзор требовал и отрицательный результат теста на коронавирус, однако сейчас эту меру уже отменили.

Тем не менее в санатории справка об отсутствии контактов с зараженными необходима для того, чтобы максимально обезопасить всех отдыхающих. Ведь санаторий остается в том числе и лечебным заведением. Это значит, что посетители санатория могут иметь ослабленное здоровье — следовательно, могут находиться в группе риска.

Такую справку можно получить у участкового терапевта в государственной поликлинике не раньше, чем за три дня до отъезда в санаторий. Документ должен подтверждать, что человек не контактировал с инфицированными на протяжении двух недель.

Для тех россиян, кому не повезло переболеть COVID-19, санатории будут открыты спустя две недели с момента выздоровления.

Такую справку могут потребовать и в других заведениях — на турбазах, в отелях и так далее. Уточнять, нужен ли документ в конкретном месте, стоит непосредственно у администраторов перед бронированием.

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