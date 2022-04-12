Детская болезнь с серьезными последствиями. Зачем в РФ создают вакцину от ротавирусной инфекции

В России создадут собственную вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей. До этого при прививке использовались иностранные препараты. Врачи отметили, что заболеваемость ротавирусной инфекцией за последние годы выросла в 10 раз, поэтому отечественный аналог поможет избежать тяжелых случаев у детей.

Чаще всего ротавирусная инфекция встречается у детей. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в национальные календари страны необходимо ввести вакцинацию против этого заболевания.

Не так давно ученые Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии приступили к созданию вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей. Уже в ближайшее время специалисты начнут проводить доклинические исследования, написал ТАСС.

В России создана коллекция штаммов ротавируса человека, адаптированных к перевиваемой линии культур клеток. Это поможет создать инактивированный вакцинный препарат, который будет отличаться безопасностью и иммуногенной активностью.

Сегодня в стране применяют иностранные препараты от ротавирусной инфекции. В частности это — американские вакцины «РотаТек» и «Ротарикс». Отечественный аналог будет иметь большое значение для импортозамещения, и его могут поставлять в дружественные страны.

Вакцинация для всех

Долгое время вакцинация от ротавирусной инфекции не входила в национальный календарь прививок. Процедуру проводили на добровольных и коммерческих основаниях в клиниках. Но в приказе, который выпустил Минздрав в декабре прошлого года, прививка для профилактики заболеваний стала обязательной. Инфекционист Юрий Венгеров объяснил «360», что за последние годы возросла заболеваемость ротавирусными и норовирусными кишечными инфекциями. Именно поэтому вакцинация оказалась в календаре прививок.

За годы заболеваемость инфекциями выросла в 10 раз. Они стали широко распространены Юрий Венгеров.

Инфекционист не исключил, что после создания собственной вакцины от ротавирусной инфекции, Россия может отказаться от иностранных аналогов недружественных стран.

Педиатр Центра естественного развития и здоровья ребенка Елена Кешишян отметила, что врачи радостно восприняли идею создания препарата против ротавирусной инфекции, поскольку заболеваемость стала высокой. Привитые дети легче переносят заболевание.

«Ротавирус очень любит влагу и жару. Это болезнь лета, водоемов и курортов. Наши мамы, которые ездили на курорты в Турцию, Болгарию и на наше побережье, знают, что в этом влажном климате заболевают 40-50% детей. Те, которые привиты, заболевают значительно в легкой форме. Если ребенка вырвало и три раза был понос, то ничего страшного. На следующий день он будет здоров», — рассказала Кешинян.

Детская инфекция

Ротавирусная инфекция относится к числу распространенных заболеваний. По данным Роспотребнадзора, в России заболеваемость у детей до двух лет на 100 тысяч человек достигает 2500. В основном инфекциями болеют дети от шести месяцев до пяти лет.

Ротавирус проникает в организм человека через рот. Передача происходит через грязные руки и предметы обихода. Чаще всего дети заражаются ротавирусом в детских садах и яслях, где находятся друг с другом в постоянном контакте и нередко забывают помыть руки. При этом возбудитель инфекции может долго жить в окружающей среде.

При ротавирусной инфекции больной страдает от схваткообразных болей в животе, диареи и частой рвоты. У него снижен или отсутствует аппетит, болит голова, а также появляются симптомы простуды: боль в горле, насморк и высокая температура. В некоторых случаях из-за потери жидкости ребенка помещают в интенсивную терапию и ставят капельницу. Больной человек будет заразен до конца проявления симптомов, писало РИА «Новости».

У многих детей начинаются осложнения в виде обезвоживания и присоединения вторичной бактериальной инфекции, например цистита, пневмонии и острой почечной недостаточности. При тяжелом течении болезни так же может появиться судорожный синдром.