Жители деревни Мишино во Владимирской области несколько дней назад обнаружили в 25-градусный мороз на обочине дороги одинокого осла. Спасать животное было поздно, ослик умер. Зоозащитники предполагают, что за больным ослом просто не хотели ухаживать, поэтому выгнали его умирать на мороз. В руководстве монастыря, где проживал ослик, заверили, что ранее вылечили зверя и провели ему операцию по удалению доброкачественной опухоли — на это даже собирали средства добровольцы. Однако позже он умер в хлеву своей смертью, точная причина пока не установлена.

История ослика Моисея

Ослик проживал на территории Спасо-Преображенского монастыря. Его туда отдали хозяева, которые решили не лечить животное. Ослик по имени Моисей прожил в монастыре три или четыре года. Сотрудники уверяют, что животное скончалось своей смертью, и нужно было увезти его на утилизацию. Однако по дороге машина заглохла, и пришлось на время выгрузить труп. За те два часа, пока ослик пролежал на обочине, успел подняться настоящий скандал.

«Смерть ослика наступила неожиданно 21 декабря 2021 года в загончике, животное не болело. Предположительная причина смерти — колики. Захоронение ослика было поручено одному из работников монастыря, который повез его на машине до места захоронения. Однако из-за технических проблем машина не смогла доехать до места», — объяснили в Муромской епархии.

Там добавили, что водитель принял решение выгрузить ослика и ожидать другого транспорта. Машина прибыла на место и доставила животное к месту захоронения.

Мнение очевидцев

Однако у очевидцев совсем другая версия. Они заверяют, что животное было живым, когда его заметили на дороге. По их словам, выглядело все так, как будто ослик провел в яме несколько суток в попытках выбраться. Также очевидцы не считают, что зверь мог погибнуть от старости, поскольку ослы живут долго, а эта особь не выглядит очень уж старой. На вид Моисею не больше пяти лет. По некоторым данным, такого же мнения придерживаются и волонтеры, которые трудятся при монастыре.

Источник фото: pixabay.com

Общественная реакция

Ситуация с животным получила широкий общественный резонанс. Сообщения о смерти ослика стали распространяться в Сети, и на них обратил внимание первый заместитель Председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он сообщил, что будет заниматься данным делом и намерен в нем разобраться. А также — забрать из Спасо-Преображенского монастыря других питомцев и передать их в приют. На текущий момент в монастыре проживают утки, павлины и фазаны.

Источник фото: pixabay.com

«С этим осликом надо разобраться, что это за ситуация, кто его оставил на улице и что послужило причиной его гибели. <…> По нынешней погоде животным совершенно точно не место на улице, совершенно точно они не заслуживают такой печальной участи. Я категорически против такого избавления от питомцев», — сказал Бурматов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Пользователи социальных сетей очень переживают за ситуацию с осликом. Некоторые находят собственные подтверждения тому, что причиной его смерти стала именно человеческая жестокость.

«На фотографиях животное сидит, а не лежит. Если бы осел был мертвым во время транспортировки, то тело лежало бы плашмя», — написал пользователь «ВКонтакте».

В соцсети стали распространять сообщение о том, что руководство монастыря якобы «погубило ослика Моисея».

«Муромская епархия показала видео с закоченевшим осликом Моисеем — якобы он не замерзал с сеном во рту, а умер от коликов. Однако фото очевидцев и их слова говорят об обратном», — пишут пользователи.

В то же время, православные посетители соцсетей заявили, что вся эта кампания в интернете — просто еще один повод «очернить» церковь, хотя никакого жестокого обращения с осликом на самом деле не было.