Детей нашли живыми, но Сьяны закроют. Главное о пропаже группы в подмосковных пещерах

Инцидент с пропажей в домодедовских пещерах группы детей закончился благополучно. Их нашли живыми и здоровыми. Но возникает ряд вопросов, в частности, почему доступ в Сьяны открыт для всех желающих вне зависимости от их подготовки? Имел ли лицензию на подобные экскурсии инструктор, которому были доверены жизни восьми детей? И как сделать так, чтобы такие истории не повторялись?

Вечером, 17 декабря стало известно, что в Сьяновские каменоломни в 10:45 ушла группа из десяти человек — двое взрослых и восемь детей в возрасте 9-12 лет. Они должны были появиться на поверхности около 19:00, но на связь не вышли. Спасатели, полицейские, спелеологи и волонтеры начали поиски пропавших.

Люди пропали в системе искусственных пещер, расположенной в Домодедовском районе Московской области между деревнями Сьяново и Новленское. В Подмосковье Сьяны считаются самой длинной системой катакомб и тоннелей. Их общая длина — около 30 километров.

Обрушений в пещере не было, но на месте начали работу 38 человек и девять единиц техники.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина прокурор Домдедово Николай Развозжаев выехал на место и приступил к координации деятельности поисково-спасательных служб.

По распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к Сьяновским каменоломням выехал глава Домодедово Александр Двойных.

Ранее сообщалось, что спустившиеся в пещеру спасатели нашли инструктора группы Сергея Бокова, который сообщил, что потерял детей во время занятий ориентированием. Экскурсовод Сергей Боков в интервью «360» заявил, что никого не терял.

Мы не разминулись, шли все вместе, подошли к старому выходу. Не смогли подняться наверх, так как он был завален. Часть детей осталась там со взрослым отдыхать и пить чай, я с остальными поднялся к основному выходу. Там меня встретили сотрудники МЧС. Спасателей вызвала моя жена. Мы договорились, если я не выхожу на связь шесть часов, она вызывает МЧС Сергей Боков Экскурсовод

В настоящее время инструктор Сергей Боков доставлен в отделение полиции для допроса.

Потерявшиеся были в полном составе найдены в 21:30. Никто из них в медицинской помощи не нуждался.

По некоторым данным, потерявший детей экскурсовод Сергей Боков систематически и несогласованно привозит группы людей в Сьяны. Неизвестно, есть ли у него специфическая подготовка и лицензия на этот вид деятельности. Он набирает желающих на страницах «ВКонтакте» и в Instagram.

Себя Боков позиционирует как фельдшера, путешественника и романтика-авантюриста. Он предлагает услуги по проведению походов для детей от пяти лет и старше по Московской области. Проводит тренинги для мальчиков и юношей «Уроки мужества».

Глава Домодедово Александр Двойных сообщил, что люди в Сьянах пропадали и раньше, но в этот раз речь шла о большой группе детей. Он заявил, что правоохранители дадут оценку действиям инструкторов, которые привели их в пещеры.

«На самом деле такие случаи бывают часто. Это связано с большим количеством разветвленных проходов, очень сложной географией. Но таких случаев, чтобы такое количество детей в таком возрасте заходили в пещеры, это впервые», — сообщил Двойных.

Саяны закроют

Губернатор региона Андрей Воробьев уже распорядился заблокировать входы в каменоломни, и установить рядом камеры видеонаблюдения. Он пообещал, что все виновные в инциденте будут наказаны.

«К счастью, дети найдены, все живы и их здоровью ничто не угрожает. Будет проведена проверка, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия, и были ли соблюдены все меры безопасности», — сказал Андрей Воробьев.

Все виновные, которые подвергли жизни опасности, должны быть наказаны, отметил он. Власти разберутся в ситуации вместе с правоохранительными органами.