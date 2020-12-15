«Дачник с трясущимися руками». Кто и за что зарезал женщину в подмосковной деревне

В деревне Ковригино Дмитровского района Московской области 25-летний приезжий, предположительно, зарезал женщину возле магазина. Преступление произошло на глазах у нескольких свидетелей. Продавщица рассказала «360» о подозреваемом, его жертве и о том, как все случилось.

Во вторник 15 декабря парень зашел в магазин за сигаретами. Выйдя, он догнал другую покупательницу, что-то ей сказал, затем ударил ножом несколько раз и побрел домой. По подозрению в убийстве полиция задержала 25-летнего местного жителя, сообщили в МВД.

По словам продавщицы, он не проживал в Ковригино постоянно. Его семья приехала из Испании, в Ковригино у них находится дача, а в Лобне, неподалеку от Москвы, квартира.

Помимо молодого мужчины собеседница «360» видела его мать и бабушку. Все трое периодически приезжают на дачу. В последний раз они приехали около месяца назад.

«В принципе, никак себя не проявлял, но было видно, что с психикой у него не все в порядке, потому что у него все время руки дрожали», — описывает свидетельница приезжего.

«Сегодня в очередной раз он пришел, купил сигареты. Я в этот момент принимала товар. Он вышел, следом буквально минуты через три зашла эта женщина — купила семечки», — сообщила продавщица.

Вскоре водитель, машина которого разгружалась, сообщил ей, что покупатель догнал и напал на эту женщину. Сотрудница магазина поначалу ему не поверила: парень жил в другой стороне, и вряд ли знал женщину.

«Я выхожу и вижу ее ноги. И он стоит, руки в крови. Я сразу стала вызывать полицию. Он услышал и пошел в мою сторону», — описывает дальнейшие события собеседница.

Продавщица села в машину и поехала. От магазина после разгрузки отъехал и водитель.

Помимо него момент убийства видели коммунальщики, вывозившие мусор. В этот момент как раз приехала их машина.

Также преступление попало на камеры видеонаблюдения. Продавщица видела эти кадры. На них покупатель быстрым шагом догоняет женщину, о чем-то говорит с ней около минуты, после чего нападает на нее с ножом. Она пытается защищаться.

Сев за руль, продавщица магазина поначалу хотела остановить мужчину, «чуть-чуть сбив» его машиной, но не смогла этого сделать, и просто уехала, связавшись с полицией.

«Я немножко растерялась, но в то же время боялась, что он уйдет. Он не убегал, а спокойно совершенно шел мне навстречу. Если бы я по нему проехалась, он бы даже в сторону не ушел. Ему было как будто бы все равно в этот момент. Глаза были стеклянные. Как человек верующий, я просто не смогла этого сделать», — сказала свидетельница.

Убитая женщина жила в Ковригино постоянно. У нее остались двое взрослых сыновей. Продавщица «уверена на 99%», что подозреваемый не был знаком с погибшей, поскольку «этого парня никто не знал» в деревне.

Когда полиция прибыла на дачу, откуда пришел подозреваемый, его мать и бабушка поначалу заявили, что живут там одни, сообщила продавщица. После того как полицейские заметили капли крови, женщины сознались, что молодой человек уехал на такси. Убийцу задержали в районе Икши, в 30 километрах от Лобни, где у семьи находится квартира.