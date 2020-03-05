В Подмосковье заметили медведя. Вы вряд ли встретите хищника, но вот пара советов

Жительница Подмосковья рассказала, что несколько ее земляков видели бурого медведя около деревни Алешино. Минэкологии тут же начало проверять информацию, ведь медведь — животное опасное. Делать выводы о том, что в Московской области в изобилии водятся такие хищники, преждевременно. В любом случае необходимо знать не только причины их возможного появления, но и способы защиты. А такие есть.

Минэкологии Подмосковья получило сообщение от жительницы Пушкинского городского округа. Женщина сообщила, что ее знакомые видели медведя около деревни Алешино. Ведомство тут же начало проверку информации. Если вдруг она подтвердится, то животное будут отгонять от населенных пунктов. Без причинения вреда его здоровью, конечно.

Ранее биологи заметили следы бурого медведя в Можайском городском округе, а именно на территории заказника «Участки лесов Глазовского лесничества».

В ведомстве напомнили, что весной медведи особо опасны. Тем более из-за аномально высоких температур хищники выходят из спячки раньше либо вообще не залегали в берлоге. Из-за этого медведи еще более агрессивны.

Историческая родина

Пока специалисты проводят проверки, нужно разобраться, почему вообще медведи могут приходить в Московскую область. По просьбе «360» зоолог и охотовед Михаил Кречмар объяснил, что медведи всегда жили в Подмосковье и ушли отсюда только в первой половине XX века. То есть звери просто идут в те места, где обитали раньше.

Специалист отказался слепо верить в то, что медведь реально ходит по Подмосковью. По его словам, «люди у нас видят все что угодно», и зверя бы заметило куда большее количество жителей.

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Кречмар рассказал, что рядом с Московской областью действительно наблюдается рост численности медведей. Ключевое слово «рядом».

Рядом с Московской областью рост численности. Рядом Владимирская, Тверская области, где численность медведей растет. Они приходят на пустые места, где нет других медведей. Приходят, приходили и будут приходить Михаил Кречмар.

В Подмосковье медведей, по словам Кречмара, могут привлекать свободная территория и еда. Хищников интересуют северные районы — те, которые недалеко от их мест обитания: рядом с Тверской, Владимирской и Ярославской областями — в них больше всего хищников.

Шанс встретить медведя в Подмосковье минимален, убежден специалист.

Пока медведь формально не считается даже видом, обитающим в Московской области. Формально считается, что медведей в Московской области нет Михаил Кречмар.

Медведь — опасный хищник, который может весить до 300 килограммов. Но даже самый маленький по размеру зверь способен одолеть самого большого человека. По словам Кречмара, даже «90-килограммовый медведь сильнее 150-килограммового мужика».

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И хоть шанс увидеть хищника минимален, если вдруг такая ситуация произошла, нужно помнить следующее: у медведя плохое зрение и он боится всего неизвестного. Если человек заметил зверя, лучше тихо отойти, чтобы он не заметил, и позвонить в Охотнадзор.

Если же человек и хищник друг друга заметили, то тут речь идет о выживании. Но даже в такой ситуации есть правильная модель поведения и мышления.

Попробовать отпугнуть голосом, поведением: снять куртку, высоко поднять над головой — «увеличить свои размеры». Он боится всего неизвестного. Зрение у них плохое: был объект маленький, стал большой Михаил Кречмар.

Надеемся, вы не попадете на медведя где-то в лесу Московской или любой другой области, а повстречаете его только в зоопарке. Между прочим, из спячки раньше времени вышли не только дикие хищники, но и более «домашние» — те самые, которые живут в Московском зоопарке. Преждевременно вскочили медведица Роза и гималайские Аладдин и Будур.