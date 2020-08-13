Джаред Лето, Илон Маск и не только. Что говорят звезды о протестах в Белоруссии

Свое мнение по поводу протестов в Белоруссии выразили многие известные люди. Не остался в стороне и шоу-бизнес. Столкновения обсуждают даже западные звезды мировой величины.

Западная поддержка

Американский актер и музыкант Джаред Лето выложил на своей странице в Instagram Stories в поддержку народа Белоруссии.

«Мы с тобой, Белоруссия!» — подписал публикацию музыкант.

Источник фото: Instagram

Также он опубликовал несколько фотографий из Минска, на которых жители города встают стеной напротив силовиков и дают отпор ОМОНу и милиции.

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск предложил свою помощь всем митингующим в Минске и других городах Белоруссии. Он ответил на публикацию одного из пользователей в Twitter: «Печально слышать это. Чем мы можем помочь?»

Источник фото: Twitter

Российские звезды

Выразил свое мнение о протестах в Белоруссии российский журналист и блогер Юрий Дудь. Он обратился к милиционерам, омоновцам и военным и предположил, что после всего происходящего руководство страны столкнется с ненавистью народа и изоляцией всех цивилизованных стран.

«Я понимаю, что без сильных пацанов и девчонок в погонах не может существовать ни одно нормальное государство. Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков», — написал Юрий Дудь в своем аккаунте в Instagram.

Актер, шоумен и телеведущий Гарик Харламов также посвятил событиям в Белоруссии пост в Instagram. Он написал, что очень любит эту страну и много раз там бывал, но сейчас не понимает, почему власти так жестко реагируют на мирные протесты.

«Что творится в Белоруссии? Это же просто жесть. Стараюсь не лезть в политические истории, но это уже выходит за рамки просто заварушки», — написал Харламов.

Актер театра и кино Гоша Куценко опубликовал кадры, на которых ОМОН сталкивается с людьми, стоящими вплотную, на одной из улиц Минска. Он подписал свой пост довольно саркастичным замечанием.

«А ведь после выборов в Белоруссии наступило то самое гендерное равенство, о котором только и говорят: избивают как мужчин, так и женщин! Одинаково и без разбора. Причем жестко», — указал Куценко в своем аккаунте в Instagram.

Белорусы

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич также выразила поддержку жителям страны. В интервью белорусской службе «Радио Свобода» она призвала Александра Лукашенко уйти в отставку, пока не стало слишком поздно.

«Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны», — заявила Алексиевич.

Белорусская актриса Александра Бортич вышла с транспарантом к посольству страны в России. Она написала, что народ обязательно добьется своего. Также она выложила несколько Stories, в которых еще раз поддержала всех протестующих и указала, что родилась в Гомельской области.

Солист белорусской группы Сергей Михалок опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, где участники процессов собираются под песню музыкантов. Артиста обвинили в том, что он никак не комментировал последние события своей родной страны. В итоге Михалок закрыл комментарии к записям и опубликовал несколько видеороликов без подписи.