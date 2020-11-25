В плену льда и бурана. Фотомарафон из «хрустального» Владивостока

За последние несколько дней на Владивосток обрушился настоящий «ледяной шторм». Буквально за одну ночь стихия нанесла серьезный урон целому городу. Поваленные столбы и вырванные с корнем деревья, упавшие и разбившие припаркованные машины; замерзшие линии электропередачи и покрытые слоем льда автомобили. Всего за несколько дней Владивосток стал «хрустальным». Как сейчас выглядит портовый город — в материале «360»

Разбитые машины и поваленные столбы

В социальных сетях жители города публикуют фотографии и видеозаписи последствий «ледяного апокалипсиса». На снимках можно увидеть лежащие на машинах столбы и деревья, которые были вырваны силой стихии.

Один из жителей города показал разбитое заднее стекло своего авто. В комментариях он объяснил, что повреждения были получены в результате сошедшего ледника. Ледяная глыба упала со здания, которое стоит по соседству со стоянкой. Разбито несколько машин.

Оставшиеся целыми автомобили оказались замурованы под толстым слоем льда. На видеозаписях, публикуемых автомобилистами, можно увидеть, что даже во время движения лобовое стекло на некоторых машинах не до конца оттаяло и на нем все еще видны ледяные узоры.

В ночь на 19 ноября из-за стихии в регионе оборвались линии электропередачи. Перестали работать станции, которые подают воду и отопление в дома. В Приморском крае был введен режим ЧС. Сейчас во всех районах Владивостока уже восстановлена подача тепла.

«Хрустальный город»

Несмотря на сильный урон, который «ледяной шторм» нанес Владивостоку, жители города смогли увидеть красоту в окружающей природе. В социальных сетях они делятся кадрами обледеневших деревьев и заметенных снегом улиц, поэтично называя Владивосток «хрустальным городом».