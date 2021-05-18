В Питере больше не пить? Часть спиртного могут запретить во время Евро-2020 в Северной столице

В Санкт-Петербурге задумались об ограничении на продажу алкоголя на время матчей чемпионата Европы по футболу. Предложенный губернатором Северной столицы законопроект жители города назвали формальностью, а бизнес выступает против каких-либо запретов вообще.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов внес предложение запретить продажу алкоголя в стеклянных бутылках в дни Евро-2020 летом 2021 года, сообщила пресс-служба Законодательного собрания города.

«Предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции в стеклянной таре <...> на территории, прилегающей к стадиону на Крестовском острове за один день до начала матчей чемпионата и непосредственно в дни их проведения», — отмечено в документе.

Исключение сделают для предприятий общественного питания. Рядом с зоной болельщиков на Конюшенной площади и у спортивного комплекса «Юбилейный» такой запрет может быть введен с 11 июня по 11 июля. А на прилегающей к зоне публичного просмотра матчей территории на Дворцовой площади ограничение хотят ввести с 1 про 11 июля.

Угрожающая бизнесу формальность

Российский актер Михаил Боярский в беседе с «360» назвал предложенную Бегловым меру чистой воды формальностью с профилактическим уклоном.

«Полагаю, что те, кто пьют, все равно найдут, что выпить. А те, кто не пьет, не обратят никакого внимания. Мера чисто формальная, не действенная. И меньше пить не станут, и больше [тоже]. Должен кто-то отчитываться, какие-то галочки ставить. Вот мы запретили курить, запретили выпивать, сократили алкоголь. <…> Думаю, это просто профилактика, никакого значения не имеет», — сказал он.

Предприниматель и создатель «Карты сопротивления» Александр Коновалов заявил, что в случае принятия ограничений бизнес не прекратит свою деятельность.

«Мы как работали, так и будем работать. <…> Любые запреты, какие бы то ни было, несут урон экономике. Неважно, алкоголь это, чипсы или кирпичи. <…> Нельзя ничего запрещать — только разрешать, чтобы существовал бизнес. Любой запрет ограничивает приход дохода для всех, и для государства в том числе в конечном счете», — обратил он внимание.

Опыт чемпионата мира

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, которого процитировала его пресс-служба, объяснил цель законопроекта. Направлен он как на обеспечение безопасности приехавших в город болельщиков, так и самих петербуржцев.

«Это главное условие проведения любого массового мероприятия, а тем более такого выдающегося спортивного праздника как чемпионат Европы. Стеклянная тара травмоопасна», — напомнил Макаров.

Он указал на необходимость исключить появления стекла в местах массового скопления людей. Специально предназначенных для культурного отдыха заведений мера все равно не коснется.

«Вводя эти запреты, город руководствуется опытом проведения матчей чемпионата мира по футболу, за организацию которых Петербург получил самую высокую оценку спортивного сообщества и многочисленные благодарности футбольной общественности. Совет FIFА признал чемпионат 2018 года в России лучшим в своей истории», — напомнил Макаров.

Санкт-Петербург, выразил он надежду, достойно встретит гостей. Причем им обеспечат «не только комфортные условия для просмотра матчей и насыщенного отдыха, но и высочайшие критерии безопасности».