ЛГБТ-сообщество требует отставки Арестовича. Он отшутился своей фотографией в парике и платье

Украинское ЛГБТ-сообщество потребовало отставки советника главы офиса президента Алексея Арестовича, который назвал гомосексуалистов людьми с отклонениями. В Сети заявление сообщества, правда, не оценили. Пользователи напомнили, что человек вправе высказывать свое мнение. Тем временем сам Арестович отшутился, напомнив о популярном меме со своим участием. На фото — он в парике и платье.

Представители ЛГБТ потребовали уволить Арестовича

Украинское ЛГБТ-сообщество KyivPride потребовало уволить советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича. Дело в том, что чиновник нелестно отозвался о гомосексуалах. Общественная организация разместила заявление в Twitter.

«Таким людям не место на подобной должности», — подчеркнули представители ЛГБТ Украины.

Источник фото: Twitter/KyivPride

Так в организации отреагировали на то, что Арестович охарактеризовал представителей ЛГБТ-сообщества как «людей с девиацией» или с «отклонениями» от норм поведения.

«Я в этом смысле консерватор. Другое дело, что я точно против их преследования. К ЛГБТ я отношусь нормально, а вот к пропаганде ЛГБТ — жестко. Потому что это пропаганда девиации, отклонение от нормы, имеющее конкретные негативные последствия для общества. К представителям ЛГБТ я отношусь с сочувствием», — заявил он.

По мнению участников KyivPride, такая риторика попросту недопустима, если Украина хочет войти в ЕС. Не обошлось при этом и без упоминаний России.

«Это мы к вам (к Арестовичу — прим. ред.) относимся с сочувствием, потому что быть гомофобным „русским миром“ на Украине — вот это и есть девиация и отклонение от нормы. Мы против псевдонаучной пропаганды Арестовича», — заявили в Twitter организации.

Источник фото: Twitter/KyivPride

Реакция в Сети на требование уволить Арестовича

Правда, в Сети требование об отставке Арестовича не оценили. Одни пользователи писали, что чиновник имеет право говорить, что думает, — страна-то свободная.

«Арестович высказал свое мнение. Как же он мог? Вот скотина, правда?» — сыронизировал пользователь Platos и призвал представителей KyivPride успокоиться.

Другие заявили, что подобные высказывания ЛГБТ-сообщества уж очень напоминают заказные.

«Больше похож на политический заказ. Деньги карман не тянут?» — уточнил Fabular.

Нашлись и те, кто попросил KyivPride заниматься более важными для комьюнити делами, а Арестовича оставить в покое.

Скандальное видео и мем с Арестовичем в парике и платье

Сам Арестович не обошел вниманием требования ЛГБТ-сообщества о его отставке. Советник главы офиса президента пошутил, что было бы логично, если бы он обиделся на подобное высказывание. Так Арестович напомнил о меме со своим участием, который ранее стал популярным в Сети.

«ЛГБТ-сообщество возмущено и говорит о моей отставке. Но посмотрите на это фото и вы поймете — кто должен быть возмущен по-настоящему. По-моему, меня преследуют, нет? Требую толерантности», — написал он в Telegram, прикрепив к тексту скандальное фото.

Дело в том, что до должности советника Арестович был известен как военный и политический обозреватель, автор психологических семинаров и тренингов, а также как актер. Он работал в киевском театре «Черный квадрат» и снимался в украинских и российских фильмах, а также сериалах. Но настоящую славу в интернете Арестовичу принес фильм «Не бойся, я рядом». Именно благодаря этому проекту он стал героем мемов.

Там он исполнил роль банковского сотрудника Игоря Смирнова, от которого ушла любимая и он пытается вернуть ее. В одной из сцен Арестович и предстает в образе некой Люси Зайцевой — в парике и платье.

При этом не так давно в Сети появилось видео, на котором человек, похожий на Алексея Арестовича, целуется с мужчиной в гостиничном номере.