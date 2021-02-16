В память о Диане или хайпа ради. Почему пресса восприняла новость о беременности Меган Маркл в штыки

Австралийский журнал New Idea заявил о расставании британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. Статья вышла в тот же день, когда супруги объявили о беременности. Что это — попытка перенаправить интерес прессы в другое русло или дань памяти принцессе Диане от принца Гарри, — разбирался «360».

Пара заявила, что ждет второго ребенка, в День святого Валентина. Одновременно с этим в Сети появился снимок, на котором Меган с заметно округлившимся животом лежит на коленях у принца Гарри. Его сделал давний друг Маркл и фотограф Мизан Харриман.

Особая дата

Королевский эксперт и репортер Омид Скоби заметил в Twitter, что решение отказавшихся от своих титулов принца Гарри и Меган Маркл объявить новости о прибавлении именно 14 февраля имеет особое значение.

«Ровно 37 лет назад принцесса Диана рассказала миру, что беременна принцем Гарри», — напомнил журналист, назвав поступок «трогательной данью уважения».

Пара не раз выражала почтение матери принца, а сам Гарри много говорил о ее наследии, напомнил портал EtOnline. Кроме того, предположили СМИ, супруги могут назвать своего ребенка в честь принцессы Дианы, если родится девочка.

Второй ребенок пары станет восьмым претендентом на трон Великобритании после принца Уэльского Чарльза, герцога Кембриджского Уильяма, принца Джорджа, принцессы Шарлотты, принца Луи, герцога Сассекского Гарри и его сына Арчи.

Новость, по словам представителя Букингемского дворца, взволновала всех членов королевской семьи. «Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья [в восторге] и желают им всего наилучшего», — сказал он.

Вместе или врозь?

Пикантность ситуации придала статья в австралийском журнале New Idea, авторы которой заявили о расставании принца Гарри и Меган Маркл. Причем в тот же день, когда чета сообщила о прибавлении.

Издание поместило на обложку свадебный снимок герцога и герцогини Сассекских, «разорвав» его пополам и дополнив надписью «Все кончено!». Якобы речь шла об «официальном заявлении дворца». Впрочем, онлайн-версия журнала теперь рассказывает лишь новости о беременности Маркл и ничего — о ее разрыве с супругом.

Если поклонники пары обрадовались скорому прибавлению в их семье, то некоторым не понравилось сделанное принцем Гарри и Меган Маркл заявление. Британский телеведущий Пирс Морган в Twitter раскритиковал и само известие, и опубликованный на его фоне снимок.

«Гарри и Меган объявили о беременности и выпустили это дрянное фото с собой, чтобы добиться внимания СМИ к этой теме и чтобы об их личной жизни больше писали», — написал шоумен. По его мнению, пара в первую очередь рассчитывала именно на обсуждение их нового ребенка в различных изданиях и на телеканалах.

Морган заметил, что супруги судятся с изданиями и критикуют СМИ за излишнее внимание, но при этом все же используют журналистов для объявления о беременности. 55-летний ведущий известен своими резкими высказываниями в адрес принца Гарри и Меган Маркл после того, как они отказались от титулов и исполнения обязанностей членов британской королевской семьи.