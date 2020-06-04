Выпустила попугаев из клетки. В Пакистане хозяин забил до смерти восьмилетнюю служанку

Восьмилетняя Зохра Шах, незаконно работавшая горничной, была убита своими работодателями. Девочка хотела покормить попугаев, но когда открыла клетку, те улетели. За эту провинность хозяева жестоко избили Зохру. Она скончалась от полученных травм в больнице.

Несмотря на то, что закон в Пакистане запрещает несовершеннолетним работать в качестве прислуги, многие семьи нанимают маленьких детей. Восьмилетняя Зохра Шан была родом из Музаффаргарха. Четыре месяца назад она переехала в Равалпинди для работы прислугой и сиделкой для маленького ребенка в одной семье. Об этом пишет CNN.

Согласно сообщениям пакистанских СМИ, будущий работодатель обещал ее родителям, что будет присматривать за ней, обучать ее и «обращаться с ней как с дочерью».

Работодатель Зохры занимался покупкой и продажей птиц и имущества. В воскресенье девочка хотела покормить попугаев хозяина. Когда она открыла клетку, птицы улетели. В качестве наказания ее избили до потери сознания, а затем бросили в местной больнице, где она скончалась в понедельник.

«Она была просто ребенком, который, возможно, пытался поиграть с птицами. Это очень больно. Жестокие убийцы. Жестокие родители. Жестокое общество. Жестокое государство».

Первоначальное полицейское расследование показало, что пострадавшая была еще жива, когда попала в больницу. При этом девочка находилась без сознания. У нее были травмы на лице, руках, под грудной клеткой и ногах. У нее также были повреждения на бедрах, что указывало на то, что она могла подвергнуться изнасилованию. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло спасти девочку.

Врачи вызвали полицию, а двое подозреваемых уже арестованы. Как сообщил Gulf News, дело включает обвинения в изнасиловании. Сейчас проводится расследование по этому вопросу. Решение будет принято на основе заключения судебно-медицинской лаборатории. Полиция также заявила, что ее неоднократно пинали, что вызвало кровотечение.

«Мой человеческий разум не может осознать, как кто-то может быть настолько бесчеловечным (на фото человек, задержанный за убийство Зохры)».

Полиции разрешили задержать подозреваемых под стражу на три дня, пока они проводят расследование и собирают доказательства обвинений. Они отправили образцы на судебно-медицинскую экспертизу и в настоящее время ожидают результатов. Подозреваемым не будут предъявлены официальные обвинения до завершения расследования.

Проблемы законодательства

Как только новость о трагической гибели девочки появилась в СМИ, хештег #JusticeforZohraShah (в переводе «справедливость для Зохры Шах») попал в тренды Twitter в Пакистане. Люди обсуждали жестокое обращение с молодежью, детский труд и требовали справедливости.

«Прекратите нанимать детей! Это худший вид эксплуатации. Это делает детей уязвимыми для жестокого обращения. Нанимайте их родителей. Поддержите их поход в школу. Относитесь к детям каждого как к своим, с добротой и уважением. Будьте порядочным человеком. #JusticeForZohraShah».

Согласно докладу Комиссии по правам человека Пакистана за 2018 год, в стране работало около 12 миллионов детей. Хотя в Пакистане нет установленного законом минимального возраста для приема на работу, закон запрещает несовершеннолетним работать в качестве домашней прислуги.

В июне 2018 года судья и его жена из Исламабада были приговорены к трем годам тюремного заключения и штрафу в размере около трех тысяч долларов каждый. Как сообщил СNN, они держали в незаконном заключении 10-летнюю девочку, которая работала у них горничной. Когда в доме пропала метла, они жгли ее руку, били ковшом и угрожали.

Еще одну одиннадцатилетнюю горничную хозяева забили, а затем сожгли.

«Это не первый инцидент. И может быть не последним, если только государство не выступит в роли смотрителя каждого его гражданина. К сожалению, нынешняя система правопорядка хрупка и ограничена!»

В марте парламент Пакистана принял закон о жестоком обращении с детьми. На это повлияла история двухлетней давности. Тогда страну поразило убийство семилетней Зейнаб Ансари, которую перед этим подвергли пыткам и изнасиловали.

Первый в Пакистане национальный закон о жестоком обращении с детьми введет наказание в виде пожизненного заключения за жестокое обращение с детьми, пишет Gulf News. По закону полиция должна зарегистрировать дело в течение двух часов после того, как родители ребенка заявят о его исчезновении. Он включает меры по ускорению процесса, в том числе создание специальной телефонной линии помощи и нового агентства для оповещения о пропавшем ребенке.

«Захра работала в доме в возрасте семи лет, что является нарушением закона о детском труде, а затем она была совращена и избита до смерти… Но наш министр по правам человека, который должен был принять законы, наслаждается сном».

Согласно данным организации по защите детей Sahil, в Пакистане каждый день сообщается об около 10 случаях жестокого обращения с детьми. Больше всего страдают девочки.