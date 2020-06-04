Выпустила попугаев из клетки. В Пакистане хозяин забил до смерти восьмилетнюю служанку
Несмотря на то, что закон в Пакистане запрещает несовершеннолетним работать в качестве прислуги, многие семьи нанимают маленьких детей. Восьмилетняя Зохра Шан была родом из Музаффаргарха. Четыре месяца назад она переехала в Равалпинди для работы прислугой и сиделкой для маленького ребенка в одной семье. Об этом пишет CNN.
Согласно сообщениям пакистанских СМИ, будущий работодатель обещал ее родителям, что будет присматривать за ней, обучать ее и «обращаться с ней как с дочерью».
Работодатель Зохры занимался покупкой и продажей птиц и имущества. В воскресенье девочка хотела покормить попугаев хозяина. Когда она открыла клетку, птицы улетели. В качестве наказания ее избили до потери сознания, а затем бросили в местной больнице, где она скончалась в понедельник.
«Она была просто ребенком, который, возможно, пытался поиграть с птицами. Это очень больно. Жестокие убийцы. Жестокие родители. Жестокое общество. Жестокое государство».
Первоначальное полицейское расследование показало, что пострадавшая была еще жива, когда попала в больницу. При этом девочка находилась без сознания. У нее были травмы на лице, руках, под грудной клеткой и ногах. У нее также были повреждения на бедрах, что указывало на то, что она могла подвергнуться изнасилованию. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло спасти девочку.
Врачи вызвали полицию, а двое подозреваемых уже арестованы. Как сообщил Gulf News, дело включает обвинения в изнасиловании. Сейчас проводится расследование по этому вопросу. Решение будет принято на основе заключения судебно-медицинской лаборатории. Полиция также заявила, что ее неоднократно пинали, что вызвало кровотечение.
«Мой человеческий разум не может осознать, как кто-то может быть настолько бесчеловечным (на фото человек, задержанный за убийство Зохры)».
Полиции разрешили задержать подозреваемых под стражу на три дня, пока они проводят расследование и собирают доказательства обвинений. Они отправили образцы на судебно-медицинскую экспертизу и в настоящее время ожидают результатов. Подозреваемым не будут предъявлены официальные обвинения до завершения расследования.
Проблемы законодательства
Как только новость о трагической гибели девочки появилась в СМИ, хештег #JusticeforZohraShah (в переводе «справедливость для Зохры Шах») попал в тренды Twitter в Пакистане. Люди обсуждали жестокое обращение с молодежью, детский труд и требовали справедливости.
«Прекратите нанимать детей! Это худший вид эксплуатации. Это делает детей уязвимыми для жестокого обращения. Нанимайте их родителей. Поддержите их поход в школу. Относитесь к детям каждого как к своим, с добротой и уважением. Будьте порядочным человеком. #JusticeForZohraShah».
Согласно докладу Комиссии по правам человека Пакистана за 2018 год, в стране работало около 12 миллионов детей. Хотя в Пакистане нет установленного законом минимального возраста для приема на работу, закон запрещает несовершеннолетним работать в качестве домашней прислуги.
В июне 2018 года судья и его жена из Исламабада были приговорены к трем годам тюремного заключения и штрафу в размере около трех тысяч долларов каждый. Как сообщил СNN, они держали в незаконном заключении 10-летнюю девочку, которая работала у них горничной. Когда в доме пропала метла, они жгли ее руку, били ковшом и угрожали.
Еще одну одиннадцатилетнюю горничную хозяева забили, а затем сожгли.
«Это не первый инцидент. И может быть не последним, если только государство не выступит в роли смотрителя каждого его гражданина. К сожалению, нынешняя система правопорядка хрупка и ограничена!»
В марте парламент Пакистана принял закон о жестоком обращении с детьми. На это повлияла история двухлетней давности. Тогда страну поразило убийство семилетней Зейнаб Ансари, которую перед этим подвергли пыткам и изнасиловали.
Первый в Пакистане национальный закон о жестоком обращении с детьми введет наказание в виде пожизненного заключения за жестокое обращение с детьми, пишет Gulf News. По закону полиция должна зарегистрировать дело в течение двух часов после того, как родители ребенка заявят о его исчезновении. Он включает меры по ускорению процесса, в том числе создание специальной телефонной линии помощи и нового агентства для оповещения о пропавшем ребенке.
«Захра работала в доме в возрасте семи лет, что является нарушением закона о детском труде, а затем она была совращена и избита до смерти… Но наш министр по правам человека, который должен был принять законы, наслаждается сном».
Согласно данным организации по защите детей Sahil, в Пакистане каждый день сообщается об около 10 случаях жестокого обращения с детьми. Больше всего страдают девочки.