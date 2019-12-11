В ожидании новых санкций

В среду комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял несколько законопроектов о санкциях против России, в том числе в газовой сфере.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанн Рэсс, Вашингтон планирует наказать граждан и компании, которые финансируют строительство российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов.

До того как проект будет принят, он должен пройти рассмотрение Сената полного состава, где в него могут внести правки. В законопроекте говорится, что он должен быть принят так как в 2017 году в США одобрили закон CAATSA — «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Этот документ нацелен на тех, кто инвестирует, продает материалы и технологии, а также оказывает другую помощь властям России при строительстве трубопроводов за пределами страны.

То есть люди и компании, которые «в значительной степени» инвестировали в техобслуживание, ремонт или модернизацию ниток трубопровода попадут под экономические ограничения. Глава США имеет право вносить исключения в санкционный режим «в интересах нацбезопасности страны», указано в законе.

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$1 млрд на зависимость от США

Также американский комитет Сената 11 декабря одобрил проект, по которому на «обеспечение энергетической безопасности Европы» из американского бюджета будет выделен один миллиард долларов. В США не скрывают, что на эти деньги также будут проводить диверсификацию источников поставок энергоресурсов для снижения роли России.

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По словам Сюзанн Рэсс, этот законопроект также будет рассмотрен в Сенате полного состава с внесением, при необходимости, корректив.

«Госдеп и связанные с ним ведомства должны поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности», — считает сенатор-демократ Кристофер Мерфи, который является автором проекта.

Если деньги будут выделены, США будут оказывать Европе «дипломатическую и политическую поддержку», а также финансовую поддержку конкретных проектов в сфере энергетики. Деньги направят на «проекты, способствующие диверсификации источников энергии, а также системы транспортировки энергоресурсов в странах Центральной и Восточной Европы».

Источник фото: РИА «Новости»

Россия спонсирует терроризм?

В комитете Сената также был рассмотрен законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма». В частности, сенаторы требуют от Госдепа принять решение, «следует ли считать Москву спонсором терроризма, а также следует ли объявить иностранными террористическими организациями вооруженные формирования на востоке Украины. Ведь Россия якобы поддерживает их.

Законопроект прошел в комитете, вскоре его рассмотрит Сенат полного состава, а значит решение глава Госдепартамента Майк Помпео должен принять не позднее чем через 90 дней после даты возможного принятия законопроекта.