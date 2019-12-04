В ожидании «Черной вдовы», Харли Квинн и Бонда. Топ-9 топовых премьер 2020 года

В наступающем 2020 году любителей кино ждут более 60 топовых кинопремьер. Зрители увидят киноленты самых разных жанров — триллеры, детективы, фантастику, драмы и комедии. Появятся фильмы с оригинальным сюжетом, адаптации и римейки. Некоторые названия ничего не скажут даже искушенному зрителю. Мы решили напомнить о самых ожидаемых премьерах, которые задолго до выхода вызвали самый неподдельный интерес.

«Вторжение»

Сиквел снятого в 2017 году режиссером Федром Бондарчуком фильма «Вторжение» выйдет на экраны 1 января 2020 года. В нем вновь сыграют Ирина Старшенбаум, Александр Петров и Риналь Мухаметов.

Москвичка Юля после знакомства с пришельцами обретает новые способности, они пугают не только ученых, которые ее начинают изучать. На Землю прилетают инопланетяне, которые настаивают на уничтожении девушки. Заступятся за нее бывший бойфренд и слегка задержавшийся в нашем мире пришелец. Оба знакомы зрителям по «Притяжению». В фильме вновь появится «золотая обойма» — Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Новые приключения Харли Квинн выйдут на экраны 6 февраля 2020 года. Она рассталась с Джокером, но вкуса к приключениям не потеряла и нашла новых подружек. Одна из них, Кассандра Кейн, находит принадлежащий лидеру преступного мира Черной маске алмаз. Ее надо защитить, и Харли объединяется Черной Канарейкой, Охотницей и офицером полиции Рене Монтойя. О фильме известно, что он станет первым проектом трилогии о Квинн. Следующая лента у будет сниматься по комиксам «Сирены Готэма».

«Кингсман: начало»

Мировая премьера приквела серии фильмов «Кингсмен» под названием «Начало» состоится 13 февраля 2020 года. Актер Харрис Дикинсон сыграет молодого шпиона Конрада, начинающего свою карьеру во времена Первой мировой войны, а его наставника — Рэйф Файнс.

Конрад — нахальный и самоуверенный сын герцога Оксфордского. Но он хочет служить на благо Англии и вступает в организацию супершпионов. Это комедийный боевик.

«Мулан»

Снятый в 1998 год мультфильм «Мулан» был очень успешным, и 27 марта 2020 года на экраны выйдет его кинематографическая адаптация с таким же названием. Главной героиней вновь станет китайская девушка, которая решится занять в армии императора место больного отца. История основана на китайской легенде о воительнице Хуа Мулань.

«Лицо со шрамом»

История кинематографа знает два фильма под названием «Лицо со шрамом». Первый вышел в 1932 году и стал классикой и эталоном жанра. В 1983 году режиссер Брайан Де Пальма снял свой вариант с Аль Пачино в главной роли. Удастся ли Тому Харди его переиграть, российские зрители видят 2 апреля 2020 года.

Фильм посвящен воспоминаниям бутлегера и сутенера Аль Капоне. Во время Великой депрессии он был королем преступного мира, но угодил в тюрьму. Он вышел на свободу в 47 лет, но у больного сифилисом и растерявшего друзей гангстера ничего не осталось, кроме воспоминаний о былом величии.

«Не время умирать»

Юбилейный, 25-й фильм о супер-шпионе Джеймсе Бонде «Не время умирать» выйдет на экраны 9 апреля 2020 года. Актер Дэниэл Крейг долго упирался и не хотел в пятый раз играть его роль, но его с трудом убедили.

П сюжету киноленты, Бонд выходит в отставку и уезжает на Ямайку поближе к морю и подальше от разведки. По просьбе друга из ЦРУ он согласился на время вернуться к работе и принять участие в поисках похищенного ученого. Однако в ходе расследования выясняется, что в мире появился новый сверхзлодей, разжившийся супер-оружием.

«Черная вдова»

«Черная вдова» захватила топы Twitter. Главный мем — толстяк Красный Страж Подробнее

Фильм о супергероине из «Мстителей» Наташе Романофф под названием «Черная вдова» стартует 30 апреля 2020 года. Она столкнется со своим прошлым, людьми из академии КГБ «Красная комната», сделавших ее идеальным убийцей.

В фильме будет много русских персонажей — ее сестра Елена Делова, тоже «черная вдова», ее соперница Железная Дева и аналог Капитана Америка Красный Страж. Все вместе они попытаются покончить со своим прошлым.

«Форсаж 9»

Девятый фильм франшизы появится 21 мая 2020 года. Актерский состав почти не претерпел изменений — Вин Дизель, Мишель Родришес, Шарлиз Терон и Хелен Миррен. Не будет только Дуэйна Джонсона, которых на дух не выносит Дизеля, причем, взаимно.

О сюжете фильма ничего неизвестно, кроме того, что будет много красивых машин, скорости и хорошей музыки.

«Дюна»

Российский зритель 17 декабря 2020 года увидит еще один римейк — фильм режиссера Дени Вельнева «Дюна». Он известен по картинам «Бегущий по лезвию бритвы 2049» и «Прибытие». Актерский состав впечатляет. Главную роль доверили Тимоти Шаламе, но в фильме также заняты Стеллан Скарсгард, Зендея, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Дэйв Батиста, Оскар Айзек и Хавьер Бардем.

Это третья попытка экранизировать роман фантаста Фрэнка Герберта. В 2000 году был снят мини-сериал, а в 1984 режиссер Дэвид Линч сделал свою версию саги и будущем Вселенной. В нем сыграли Кайл Маклахлен, Стинг, Патрик Стюарт, Макс фон Сюдов, но картина с треском провалилась. Поклонников фантаста разозлило слишком вольное обращение сценаристов с первоисточником.