Трое подростков из Омска попались на экстремизме. Они вдохновились известным бандитом и били приезжих

Трех 17-летних подростков заподозрили в нападении на прохожих в Омске. СК считает, что они избили нескольких человек неславянской внешности и участников движения «анархисты-антифашисты». Возможно, они вдохновились историей другого известного омского националиста, который сел на 18 лет.

Экстремизм и наказание

В Омске следователи завели дело на трех подростков из так называемой карательной группы. По версии следствия, школьники в октябре 2020 года по неизвестной причине в один день сначала избили 30-летнего мужчину неславянской внешности, который шел по улице Карла Маркса, а потом напали на двух других подростков. На этом их «марафон» драк не закончился, и они избили еще одного мужчину неславянской внешности.

Зачем школьники били людей, выяснят следователи. Но уже возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме. За данное преступление предусматривается от трех до шести лет лишения свободы, говорится на сайте регионального Следственного комитета. В местах жительства подозреваемых провели обыски. Их самих оставили под подпиской о невыезде.

Омские «каратели»

Подростки, по данным «Коммерсанта», якобы придерживались идеологии национализма. Выбор жертв вряд ли был случайным. Во-первых, школьники били людей неславянской внешности. Во-вторых, те два подростка, на которых напали подозреваемые, являются участниками движения «анархисты-антифашисты», передает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Кроме того, подростки якобы расклеивали объявления в центре Омска. Они призывали к насилию в отношении людей неславянской внешности и отдельных социальных групп. Другими словами, содержание объявлений было праворадикальным.

По данным представителя УФСБ, все началось в октябре 2020 года. Тогда подростки через «ВКонтакте» организовали встречу и пошли бить людей. Во время нападений они якобы выкрикивали призывы к насилию и скандировали разные кодовые лозунги, передает омский «12-й канал». Те или иные «коды» применяют в качестве приветствия или подписи представители белых националистов.

Источник фото: сайт Следственного комитета по Омской области

Подробностей о жизни всех фигурантов в Сети нет. Неизвестно, как они учились, какие имели интересы и как пришли к таким агрессивным взглядам.

Глава банды и боец ММА

Многонациональность России имеет негативную черту — у особо агрессивных групп людей появляется ненависть к другим. Они объясняют это их национальностью, местом рождения, вероисповеданием и так далее, после чего образуют разные экстремистские группировки и калечат или даже убивают объекты ненависти. При этом на недавнем совещании президент России Владимир Путин сказал, что «пещерный национализм» вредит государству, передает РИА «Новости».

В Омске тоже существуют такие группы. Например, во «ВКонтакте» есть сообщество «Националисты Омска», там 305 участников. Конечно, данные из соцсетей не доказательство того, что в городе орудуют какие-то экстремисты. Однако у Омска была история, связанная с агрессией по отношению к людям неславянской внешности.

В 2018 году в Омске начался суд над бандой националистов, которую возглавлял 24-летний боец ММА Никита Федоненко. В тот год, 15 октября, задержали четвертого и последнего участника банды, писала Би-би-си.

Группировка нападала на выходцев с Кавказа и стран Средней Азии. Одно такое нападение закончилось убийством. Жертвой стал 32-летний Вага Залибекян, его тело нашли утром 1 октября 2016 года в промышленном районе на юге Омска.

У мужчины был успешный бизнес — фирма по ремонту дорог. Накануне гибели Залибекян пошел на свидание с девушкой, с которой познакомился в соцсетях, писал сайт kp.ru. Но вместо девушки на встречу пришли участники банды Федоненко. Они несколько раз ударили Залибекяна ножом, добили ударами по голове прикладом винтовки. На тот момент все участники банды уже находились под подозрением у полицейских, а их телефоны прослушивались.

По телефону один из участников сказал: «*** *** (убили выходца с Кавказа — прим. ред.), нужно искать алиби». Пока молодые люди искали место, где можно спрятать оружие, их задержали.

Как раз тогда правоохранительные органы предположили, что руководитель банды — Федоненко. Он с подросткового возраста серьезно занимался единоборствами. «СуперОмск» тогда писал, что он состоял в местном отделении Федерации смешанного боевого единоборства ММА и получал на ринге награды.

16 апреля 2019 года суд в Омске приговорил четырех участников банды к 40 годам колонии на всех, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Следственный комитет. Федоненко сел на 18 лет, Александр Безбородов — на 16, Регина Микуличева отправилась за решетку на шесть лет. Александр Ланбин был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности дела.