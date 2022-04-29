«В окопах атеистов нет». Военное духовенство в РФ рука об руку с армией более 10 лет

Институт военного духовенства в армии РФ существует больше 10 лет. Председатель отдела по работе с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Подольской епархии иерей Дмитрий Довбыш отметил, что помощь Божья сейчас особенно необходима. Далее приводим его прямую речь.

В храме — как дома

Я уже 12-й год как штатный священник. Сказывается, конечно, советский период, потому что армия у нас, к сожалению, была светская. Сейчас приходят верующие ребята.

Для солдата поход в храм — как побывать дома, потому что другая атмосфера, да и Божья благодать действует.

Люди приходят к пониманию, что без помощи Божьей сейчас служение воинское совершать тяжело и невозможно

Мы служим молебны на разные испытания, на учения, на боевые действия, когда отправляем своих подопечных в горячие точки. Благословляем к присяге, освящаем знамена — практически во всех соединениях они освящены.

В храме, где я служу, в 2009 году написали икону «Собор святых покровителей воинства Российского». В ней собраны святые, покровительствующие видам войск ВС РФ. Икона стала практически визитной карточкой военного духовенства в России — мы возили ее в Грецию, Сербию. Она есть во многих странах мира.

Как говорится, в окопах атеистов нет. Недавно вернулся знакомый священник — ездил в Донбасс со своими военнослужащими. У него причащались все — командование, личный состав. Под пулями разведчики закрывали его собой бронежилетами.

Гибель отца Олега Артемова (погиб под обстрелом в белгородском селе Журавлевка — прим. ред.) тоже свидетельствует, что воинам необходима помощь Божья и благословение на ратное служение, на брань.

Достучаться до молодежи

Конечно, нам хочется, чтобы воины чаще приходили в храм. Когда мы были семь лет назад в Греции, знакомились с опытом военного духовенства греческой армии, [видели] — раз в неделю все подразделение стоит на литургии. У батюшки есть помощник — певчий, он может совершать службу.

Греческие военные священники говорили, что армия — это последнее место, где мы можем достучаться до молодежи. Не все, приходя в вооруженные силы, имеют религиозный жизненный опыт. Здесь хоть как-то можно им рассказать, объяснить. Чтобы в дальнейшем, когда вернутся в гражданскую жизнь, они смогли правильно <…> заботиться о душе, строить семью, уважать родителей и так далее. У нас много служит внештатных священников, которые приходят помогать духовному наставлению воинов — занимаются религиозной работой, которая очень важна.

К тому же у нас построили Главный храм Вооруженных Сил РФ. Инициатором был министр обороны. Все удивились, когда он перекрестился перед парадом на Красной площади. Помощь Божья явно идет русскому воинству.

Печать мужественности

Поменялось все кардинально. Армия — государственная структура, обеспечение, достойная зарплата — даже у лейтенанта. Когда я уволился из академии, зарплата у меня в 1996 году была 280 рублей. Пошла как раз инфляция, дефолт — было страшно.

Не жалею, что служил в армии в те годы. Во-первых, остался жив. Потому что куда бы я попал, если бы не пошел в армию, неизвестно. Армия ставит печать мужественности. Сейчас, когда есть какие-то задачи, я не думаю — хочу или не хочу. Есть задача — ее надо выполнять.

Я бы сначала в армию — чтобы поставить ценности на место, — а потом бы в батюшки отправлял

Отношение тоже совсем другое. Есть военная ипотека. <…> Государство оплачивает жилье, [военные] получают гарантии. Специальное обеспечение, медицина в какой-то степени — есть же профильные клиники, госпитали. В 90-х было тяжеловато. Я оставил службу — денег нам не платили по три-четыре месяца. На следующий год после увольнения поступил в Богословский институт в Москве. <...> Сейчас со своим сознанием я бы, наверное, остался служить. Когда увольнялся, не представлял, что буду священником.

Сейчас в училищах большие конкурсы, профотбор, нужно быть здоровым, хорошо учиться. <…> За физподготовку в армии платят деньги. Сдаешь на высший разряд — тебе еще и вторую зарплату практически дают, насколько я знаю. У нас такого не было.

Из искры разгорелось пламя

Верховный главнокомандующий Владимир Путин уже говорил, почему началась спецоперация. Сложившийся мировой порядок предполагал, что все должно быть по желанию стран, считающих себя лидерами. <…> Очень много вложили после развала СССР в агитацию, пропаганду националистических взглядов, которые остались на Украине еще со времен Великой Отечественной войны.

Как говорил Ленин: из искры разгорится пламя. Вот оно и разгорелось

[Нужно] молиться, чтобы быстрее все закончилось, чтобы Господь даровал нам победу над супостатом. Когда не знаешь ответ — нужно молиться. Господь все правит. Святейший патриарх благословил читать канон к Божьей Матери каждый день — по возможности. И о восстановлении мира. Молитва универсальная для всех.

Сколько наш народ претерпел в Великую Отечественную, какую цену мы заплатили за победу над фашизмом! И считать нас злодеями на земле? Печально, что люди так думают.