Землетрясение в Хорватии разрушило «половину города». Последствия в объективе камер

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6.4 и стало причиной смерти 12-летнего ребенка и еще четырех человек, ранены около 20 человек. Толчки ощущались в Австрии, Боснии и Герцеговине, Словении, Сербии и Италии. Как это было?

Землетрясение произошло в 40 километрах к юго-востоку от Загреба (столица Хорватии) 29 декабря. Очаг залегал на глубине 10 километров, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным газеты Jutarnji list, сильно пострадал город Петриня. Там погиб 12-летний ребенок. Одного пострадавшего достали из-под завалов без сознания. Для разбора последствий землетрясения в Петриню прибыли военные хорватской армии. И они сразу начали работать.

По словам мэра города Даринко Думбович, «половина города разрушена».

Так землетрясение выглядело в зданиях.

По видео выше кажется, что ничего серьезного не произошло. Однако посмотрите, какие разрушения причинили толчки.

Некоторые дети оказались под завалами. Так вытаскивали одного из детей.

На всякий случай власти Хорватии отключили единственную действующую в стране АЭС «Кршко».

Повреждения получили города Сисак и Глина. Журналисты утверждают, что разрушения в населенных пунктах колоссальные, а жертв может быть больше. Руководитель региональной службы неотложной медицинской помощи Томислав Фабиянич сказал, что у многих людей переломы, сотрясения мозга, а некоторых даже пришлось оперировать. По информации СМИ, ранены «десятки человек».

На фото изображено здание с предыдущего снимка, но с другого ракурса.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен сказал, что оплатит 16 пострадавшим от землетрясения семьям отель, чтобы они там временно поселились.

Некоторые снимки жителей Петрини хорошо показали, как чувствуют себя люди после произошедшего.

Землетрясение почувствовали и жители соседних стран. Толчки ощущались в Австрии, Боснии и Герцеговине, Словении, Сербии и Италии.

Премьер-министр Словении Янез Янши сообщил в Twitter, что объекты в Словении почти не пострадали, однако в некоторых местах появились трещины на фасадах домов, колокольнях и домовых труб.

В связи с произошедшим Янши сообщил, что в 2021 году в Словении пройдут общенациональные учения по безопасному поведению во время землетрясений.