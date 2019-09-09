В новую жизнь с новой прической. Благотворители хотели помочь афроамериканцам ножницами, но их обвинили в расизме

Американская благотворительная организация получила крупное пожертвование, чтобы изменить жизнь афроамериканцев в Чикаго к лучшему. Однако методы сильно возмутили пользователей Сети, и похоже, теперь скандал неизбежен.

Некоммерческая молодежная организация Crushers Club базируется в Чикаго. В клубе занимаются дети, подростки и молодые люди из неблагополучных семей и районов, в основном, афроамериканцы. В Crushers Club создаются комфортные условия для тренировок и соревнований по боксу, участников клуба учат дисциплине, ответственности, уважению к ближним.

«Наша миссия — быть самой сильной альтернативой уличным бандам. Мы поддерживаем молодых людей и вооружаем навыками, которые необходимы, чтобы улучшить свою жизнь», — сказано на официальном сайте Crushers Club.

Однако недавно руководство Crushers Club напоролось на скандал. Национальная футбольная лига (НФЛ) совместно с компанией рэпера Jay-Z Roc Nation выделила на нужны организации 200 тысяч долларов (более 13,2 миллиона рублей). Проект назвали Inspire Change («Вдохнови на перемены»), он направлен на поддержку афроамериканской части населения. Об этом написало издание Daily Dot.

По идее, Crushers Club должна помогать нуждающимся в поддержке афроамериканцам менять свою жизнь к лучшему, однако сейчас компанию активно критикуют в СМИ и Twitter. Поводом послужил пост пользователя с ником Resist Programming, который выложил фотографии основательницы Crushers Club Салли Хейзелгроув. На кадрах женщина отстригает молодому афроамериканцу дреды, улыбаясь на камеру.

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«Сегодня группа „социальной справедливости“ НФЛ профинансировала и посетила некоммерческую организацию, которая хочет отрезать дреды чикагской темнокожей молодежи для „лучшей жизни“», — прокомментировал пользователь.

Эта публикация вызвала волну возмущения в обществе. Пользователи осудили проект Inspire Change за то, что он поддерживает организацию Crushers Club. По их мнению, смена прически совсем не означает перемен в жизни.

«Эти молодые люди отчаянно нуждаются в лучшей жизни. Они будут верить во что угодно. В том числе и то, что стирание всех культурных признаков положит конец их угнетению», — написала девушка с ником ishenarobinson.

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«Это ужасно во всех отношениях. Хватит так обращаться с людьми. С его прической все в порядке», — отметил пользователь mitchellscomet.

«Я не знаю, что происходит, но такое ощущение, что мир сошел с ума. Это просто смешно. Смена прически не делает ничью жизнь лучше. Я так разочарована», — поделилась blewis823.

Однако можно предположить, что если молодые люди добровольно идут на смену прически, им действительно становится лучше. В своем Twitter организация Crushes Club опубликовала видео, на котором участник клуба Коуб признается, что он устал портить свою жизнь и сам давно хотел измениться. Сейчас он пытается стремиться «к высшим и лучшим мечтам».

Позже Салли Хейзелгроув извинилась перед теми, кого могли задеть ее фотографии.

«Я прошу прощения за бестактность моих постов в соцсетях. У меня не было никакой программы действий. Он сам попросил меня подстричь ему волосы. Я повела себя так, как если бы мои дети попросили бы меня сделать что-нибудь. Мы здесь (в Crushers Club — прим. ред.) семья», — приводит слова Хейзелгроув канал NBC Chicago.

Высказался и молодой парень, который оказался на скандальных фотографиях. Коуб Ричардсон заявил, что люди видят только внешнюю сторону событий и назвал произошедшее «большим недопониманием». Он добавил, что очень обязан Хейзелгроув за то, что она помогла ему начать жизнь сначала.

Проблема расизма стоит в США да и во всем мире очень остро, и с дискриминацией порой сталкиваются даже звезды. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала, что однажды ее не пустили на вечеринку в одном из французских отелей. Охранники заявили, что на мероприятии нет свободных мест, хотя в то же время светлокожие гости свободно проходили внутрь. Тогда Наоми закатила скандал и заявила, что ее права ущемляют из-за цвета кожи.