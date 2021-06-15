В Москве создадут центр по изучению циркулирующих в регионе штаммов. Прирост больных в столице может быть связан с появлением особого московского штамма или распространением индийского. Единственный способ защититься от новых штаммов — привиться вакциной.

Правительство Москвы и Центр имени Гамалеи создадут собственную систему мониторинга циркулирующих в регионе штаммов коронавируса для их дальнейшего изучения.

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что большое количество заболевших может быть связано с появлением московского штамма. Он также отметил, что вакцинированные москвичи хорошо защищены от индийского штамма, но неизвестно, будут ли они так же защищены от возможного московского варианта.

По мнению других специалистов, подъем заболеваемости может быть связан и с распространением индийского штамма коронавируса. Этот вариант более заразен, достаточно небольшого количества его частиц, чтобы инфицировать человека.

По мнению руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, штамм не мог возникнуть в России, так как заболевших намного меньше, а люди соблюдают санитарные нормы и карантинные меры.

Другой же специалист считает, что индийский вариант мог проникнуть в Россию благодаря авиасообщению. А москвичи перестали в это время носить маски, из-за чего наступила третья волна, написала газета «Известия».

Ковид до и после

Из-за мутаций вируса меняются и его основные симптомы. По данным Роспотребнадзора, при индийском штамме у пациентов болит живот и пропадает слух. Пациентов также может рвать, тошнить, а некоторые жалуются на боль в суставах.

Сами индийские врачи заявляли, что у заболевших возникает диарея и микротромбозы нижних конечностей. Последняя может привести к гангрене и ампутации.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил, что уже есть случаи, когда у больных ковидом наблюдаются проблемы с ЖКТ. Также уменьшились случаи потери обоняния, но в целом симптомы заболевания остаются те же.

Профессор также объяснил, что определить появление московского штамма в стране или завезенного индийского можно с помощью секвенирования.

«В результате анализа генома вируса можно говорить о том, что появился новый штамм, отличающийся от предыдущих. Судя по тому, как быстро стала развиваться эпидемия, мы имеем какое-то изменение в составе штамма. Но неизвестно, является он индийским или нашим оригинальным», — добавил Альтштейн.

По словам специалистов, в России пока что официально не зафиксировали изменения в симптоматике у заболевших. Тем не менее более заразный индийский штамм не стоит списывать со счетов. Профессор кафедры вирусологии и биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал «360», что правильный способ избежать потерь — это привиться вакциной.

Руки ни у кого не должны опускаться, надо вакцинироваться тем, что есть. Это даст существенную защиту и локальный иммунитет в квартире или семье Алексей Аграновский.

Вакцина против штаммов

В России успело побывать несколько штаммов коронавируса. Еще в марте в стране зафиксировали случаи заражения южноафриканским вариантом. Он оказался более заразным, чем изначальный штамм. Позднее этот вариант стали выявлять в российских регионах, но распространиться он не смог.

В конце апреля глава Роспотребнадзора заявляла о распространении в стране британского штамма. Позднее его обнаружили в нескольких российских регионах.

Профессор Алексей Аграновский и вирусолог Анатолий Альтштейн сошлись на том, что самый эффективный способ противостоять новым штаммам — это вакцина.

«Вакцину делали против нулевого варианта коронавируса, но думаю, что против новых штаммов она была в существенной степени эффективна», — добавил Аграновский.

Он не исключил, что и после вакцинации новый штамм может вызвать инфекцию, но тогда пациент перенесет ее намного легче. Отсутствие же прививки может привести к летальному исходу.