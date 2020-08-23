В Москве сдают комнату Данилы Багрова. За рубежом тоже можно пожить в домах из известных фильмов

Комнату Данилы Багрова в Москве можно снять всего за 15 тысяч в месяц. Другие «кинодома» тоже сдают или даже продают, как правило, значительно дороже.

На севере Москвы, рядом с метро «Динамо», теперь можно снять комнату — ту самую, в которой снимался эпизод фильма «Брат-2». Жилплощадь, в которой снимался легендарный фильм Балабанова, насчитывает девять комнат. Плата за коммунальные услуги в стоимость не включена. Также владелец сообщил, что в комнате недавно был сделан ремонт. По сюжету фильма Данила Багров поселился в этой комнате, когда переехал в Москву.

Предложение выглядит очень привлекательным: район недалеко от центра, низкая арендная плата, да еще и такое культовое место, ведь Данила Багров стал не просто персонажем фильма, но настоящим народным героем и любимцем, одним из символов России нового времени.

Источник фото: youtube

Отдохнуть в атмосфере «Сумерек»

Это не единственный подобный пример. По всему миру продается или сдается в аренду огромное количество домов и квартир, в которых когда-то снимали известные и не очень фильмы. Так, например, недавно появилось предложение об аренде виллы, в которой снимали эпизоды фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — часть 1».

Дом расположен на острове недалеко от бразильского города Парати на юге штата Рио-де-Жанейро — в фильме это место является вымышленным островом Эсми, на котором Эдвард и Белла проводили свой медовый месяц. Сообщается, что в вилле можно разместить до 12 человек. Добраться туда можно только на лодке или вертолете. Стоит все удовольствие чуть больше 3,5 долларов за ночь.

Источник фото: youtube

Ну а тот дом, где снимались первые части саги о вампирах — дом семьи Калленов — выставляли на продажу за 3,3 миллиона долларов еще 10 лет назад. Он расположен в Западном Ванкувере и насчитывает более 500 квадратных метров и пять спален.

Больше не один дома

Один из самых известных американских рождественских фильмов — семейная комедия «Один дома» вышел на экраны еще в начале 1990-х, однако своей популярности не утратил до сих пор. Наверняка многие поклонники фильма хотели бы сами побывать в том самом доме (конечно, не на месте грабителей), но тут им придется разочароваться — дом Маккалистеров уже давно является частным владением, куда посторонним заходить нельзя. Он находится в деревне Виннетка, штат Иллинойс, и еще в 2012 году был продан за 1,5 миллиона долларов.

Внешний фасад с тех пор практически не изменился, а вот внутреннюю отделку хозяева основательно поменяли.

Никаких экскурсий в большом городе

Забавная история произошла со зданием, в котором снимался знаменитый американский сериал «Секс в большом городе». Действие сериала происходит в Нью-Йорке, и этот дом действительно там находится — в районе Вест-Виллидж на западе Манхэттэна на небольшой улице с таунхаусами.

Долгие годы после съемок местных жителей тревожили фанаты сериала, которые приходили сюда как к объекту поклонения. Поэтому жильцы тихого района добились запрета на проведение в этом районе групповых экскурсий. Однако если кто-то очень хочет почувствовать себя героем сериала, он может снять тут квартиру «всего» за несколько тысяч долларов в месяц.

Присоединиться к «Друзьям»

А вот в квартире из сериала «Друзья» побывать вполне можно. Для этого нужно приехать в Лондон на ежегодный фестиваль FriendsFest, который проводится ежегодно. Там же рядом будет и другая сериальная локация — кафе Central Perk. Правда, тут нужно сделать одну оговорку: квартира эта ненастоящая.

Сериал «Друзья» на самом деле снимался на студии Warner Brothers в Лос-Анджелесе, в действительности же такой квартиры никогда не существовало. Однако на инсталляцию привозят оригинальные вещи героев с места съемок, поэтому посетители могут прочувствовать всю атмосферу сериала.

Кстати, фестиваль этот проводится не только в Лондоне, а во многих городах мира — в 2019 году «квартиру» привозили в Москву.