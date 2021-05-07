Пудель помог найти свою хозяйку-мошенницу. Женщина инсценировала собственную смерть, но прокололась на любви к животным. Об этой и других историях, когда нарушителей находили благодаря домашним животным, — в материале «360».

Пудель выдал хозяйку

На испанском острове Мальорка выследили 47-летнюю гражданку Германии Инну Ц., подозреваемую в краже около миллиона евро с бывшего места работы. Чтобы избежать наказания, женщина обзавелась поддельными документами. Ее родственники заявили властям, что она умерла, сообщила Süddeutsche Zeitung.

Инна работала на компанию по производству солнечной энергии из немецкого Ростока. А жила на Мальорке. Компания выявила хищения, и в ноябре 2020 года женщине прислали повестку в суд.

Ее родители сообщили, что в марте их дочь погибла в автокатастрофе в Германии. В подтверждение своих слов они предъявили свидетельство о смерти.

Мальорка / pixabay.com

Компания усомнилась в смерти бывшей сотрудницы и наняла частных детективов. Они просмотрели страницы женщины в соцсетях и наткнулись на фото пуделя, который редко встречается на Майорке.

Проследовав за пуделем Гасси сыщики смогли выяснить, где искать Инну. Подозреваемую задержали. Суд освободил ее под подписку о запрете определенных действий.

Другие случаи

В 2015 году в американском штате Джорджия задержали 47-летнего Марти Роджерса. Дома у него нашли метамфетамин и угнанный мотоцикл.

Роджерса выдал его пес Литтл Гай — собака съела наркотики и почувствовала себя плохо. Хозяин отвез пса к ветеринарам. Те обнаружили в анализах питомца метамфетамин и связались с полицией.

В 2014 году мексиканского водителя задержали за езду в пьяном виде. 49-летнего Гильермо Рейеса сдал его попугай. Когда машину остановили на контрольно-пропускном пункте в Мехико, попугай стал кричать: «Он пьян, он пьян».

Источник фото: pixabay.com

В 2017 году собака и кот помогли обнаружить хозяина, прятавшегося от выплаты алиментов. Житель Новосибирской области задолжал на содержание дочери около 400 тысяч рублей.

Он жил в частном доме с новой пассией. От приставов мужчина спрятался в бане, но его выдал пес Боцман, болтавшийся около двери.

Ко второму визиту должник залез в сундук на чердаке. На сундук слишком пристально смотрела кошка.