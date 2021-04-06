«Бил и вел асоциальный образ жизни». Жительница Башкирии обвинила мужа в краже ребенка

Бывший муж похитил у жительницы Башкирии годовалого мальчика и увез в неизвестном направлении, рассказала она «360». По словам женщины, отец ребенка распускал руки, также у него нашлась параллельная семья. Суд постановил, что младенец должен жить с матерью, однако исполнить это решение пока не удается.

Жительница Нефтекамска Эльза вышла замуж в октябре 2019 года. В апреле 2020-го у пары родился сын Лев. Согласно показаниям женщины, муж Дмитрий часто избивал ее и угрожал убийством.

Эльза продемонстрировала «360» справки из больницы, куда она обращалась в мае–июне 2020 года. В одной справке врач диагностировал ей ссадину роговицы, в другой — колото-резаную рану левого бедра. На рану пришлось накладывать шов.

На видео, присланном в редакцию, Эльза сообщила, что один раз бывший супруг воткнул в нее нож, в другой раз ткнул в глаз пальцем. Вскоре Эльза узнала, что супруг «живет на две семьи, и у него есть очень много любовниц».

Во время очередной ссоры, в январе 2021 года, 40-летний супруг забрал ребенка и переехал к своей матери. Самой Эльзе 31 год.

В марте Нефтекамский городской суд определил, что ребенок после развода будет жить с матерью. Однако мужчина выполнять судебное решение не торопится. Сейчас он, по словам Эльзы, «скрывается в неизвестном направлении».

Женщина рассказала о своей истории публично. Через некоторое время ей начали писать другие жительницы Нефтекамска, которые раньше встречались с Дмитрием. Они сообщили, что мужчина изменял им и морально давил.

Эльза показала скриншоты переписки одной из бывших любовниц Дмитрия. Он встречался с этой женщиной до и, судя по всему, во время брака. Экс-супруг написал, что «даже не думал» жениться, но хотел завести ребенка. Его собеседница сообщила, что забеременела от него и сделала аборт.

Источник фото: телеканал «360»

Одна из знакомых бывшего мужа написала Эльзе: «Диму знаю лично и считаю, что его образ жизни близок к асоциальному. Никогда не имел работы, с жильем были какие-то непонятные вопросы, сидел на маминой шее. А уж череда его женщин… Сколько их там было. И достойные ведь девушки, но всем он портил жизнь».

Еще одна женщина назвала Дмитрия бабником.

«Жил с взрослой женщиной, параллельно встречался с моей знакомой и еще от многих девчонок слышала про него», — сообщила собеседница.

Эльза сняла видео, на котором она общается с бывшим супругом и входит в квартиру, где находится ребенок. Рядом стоит полицейский.

«В присутствии сотрудников мне не дают ребенка», — говорит Эльза.

Источник фото: скриншот

О дальнейшем развитии событий она не сообщила. Связаться с супругом Эльзы «360» не удалось.