Подмосковье борется с мощным снегопадом. Правила и советы в картинках

Московскую область завалило снегом. Для ликвидации последствий непогоды задействовали даже военных. Тонкости подготовки к снегопаду, правила очистки дорог и вождения в морозы — в инфографике «360».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья объяснили, что к выпадению осадков всегда готовятся заранее. За два часа до начала снегопада дороги обрабатывают противогололедными материалами.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Проезжую часть повторно обрабатывают, когда снег уже начал идти, а затем очищают. Пока осадки не кончатся, эти действия постоянно повторяют.

В первую очередь убирают заснеженные вылетные магистрали, подъездные дороги к объектам социальной инфраструктуры, маршруты общественного транспорта и дороги, которые обеспечивают передвижение экстренных служб.

После окончания снегопада дороги, тротуары, остановки, ограждения и другие объекты приводятся в норму в соответствии с установленными сроками.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

За три-пять часов должны очистить проезжую часть на магистралях шириной четыре полосы и больше (при движении по ним более 14 тысяч машин ежедневно). На очистку обочин отводится четыре-пять часов, на устранение скользкости — столько же времени. Снег с дорог с двух-четырех полос с трафиком не менее шести тысяч автомобилей в сутки убирают за четыре-пять часов, за пять часов должны очистить их обочины и убрать скользкость. Там, где за 24 часа проезжает более 200 автомобилей, на очистку проезжей части и устранения льда дают 12 часов. На придомовых территориях, где за сутки проезжает от 200 до 2000 машин, проезжую часть очищают за шесть часов, за столько же устраняют скользкость, обочины убирают — за 15. Наличие снега во время осадков на дорогах допускается.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Определенные правила для поездок на машине в мороз есть и для автолюбителей. На дороге им стоит быть вдвойне внимательными, соблюдать скоростной режим в пределах 40–50 километров в час, избегать резких маневров и торможений.

Перед выездом машину нужно проверить, прогреть двигатель и взять с собой провода для подзарядки аккумулятора. Нелишним будет постелить в салоне специальные зимние коврики, держать там теплые плед и обувь.

Если температура опустилась ниже −25 градусов, лучше отказаться от длительных поездок на личном транспорте.