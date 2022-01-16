Страна вулканов, засух и черепах. Что ждет Поклонскую в Кабо-Верде

Санту-Антан, второй по величине остров Кабо-Верде, был обнаружен 560 лет назад португальским мореплавателем Диогу Афонсу. Попытки его заселения начались чуть больше, чем через 80 лет. В скором времени на Кабо-Верде в качестве посла отправится Наталья Поклонская. О том, что ее ждет на островном государстве — в материале «360».

Поклонская в Кабо-Верде

В середине октября 2021 года Наталью Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде, но в страну она пока еще не уехала из-за незавершенных процессов, связанных с ее трудоустройством.

«Я заранее готовилась к этой работе, поэтому заканчиваю обучение в Дипакадемии МИД России на кафедре международной безопасности. Страну я, конечно, не выбирала. Для меня большая честь представлять Россию в Кабо-Верде», — говорила она в интервью РИА «Новости».

Поклонская также отмечала, что португальский язык, на котором говорят в стране, довольно сложен в части произношения, и признавалась, что ей еще нужна практика общения.

Интересно, что за 46 лет сотрудничества со страной она станет первой женщиной-послом России в Кабо-Верде. При этом между странами нет прямого авиасообщения, поэтому обычно на острова добираются транзитом через европейские города, но Поклонская находится в санкционных списках ЕС. То, как она доедет до Кабо-Верде, пока остается загадкой. В российском посольстве на данный момент работают 12 человек.

Жить Наталья будет в столице страны — Прая. Население города составляет 113 тысяч человек, а всей страны — более 555 тысяч.

Интересное о Кабо-Верде

Кабо-Верде — это африканская республика, состоящая из 18 островов в Атлантическом океане. Большая часть населения состоит из креол (около 71%), следом идут африканцы (около 28%), а европейцы еле доходят до 1%. При этом за пределами страны проживает больше жителей Кабо-Верде, чем на самих островах. Из-за неоднократных засух, которые охватили страну во второй половине XX века, многие местные жители эмигрировали в США, Европу, Африку и Южную Америку.

Португальцы колонизировали острова в 1456 году, основав первое европейское поселение в тропиках. Кабо-Верде обрели независимость только в 1975 году, поэтому португальский до сих пор является официальным разговорным языком на архипелаге. Среди населения также распространен язык криолу, представляющий собой смесь португальского и западноафриканских диалектов.

Климат и животные

Острова Кабо-Верде кишат вулканами. Самый высокий из них Пико-ду-Фогу достигает высоты 2829 метров и находится на острове Фогу. Последнее его извержение случилось в 2014 году, что вызвало эвакуацию местных жителей.

Помимо регулярной засухи жители Кабо-Верде также страдают от дефицита пресной воды, поэтому властям приходится опреснять воду из Атлантического океана и даже собирать туман.

В стране также бывают песчаные бури и мощные тропические ураганы. Из-за сурового климата в Кабо-Верде очень мало животных, а единственным местным животным считается ушастая летучая мышь. Она появилась на островах раньше людей.

Когда португальцы заселяли острова, то привезли с собой коз. Они до сих пор продолжают жить на островах и важны для фермеров, поскольку производят молоко, которое люди пьют и используют для изготовления сыра. По некоторым данным, на каждые два человека на Кабо-Верде приходится одна коза.

А еще страна является третьим по величине местом гнездования логгерхедских черепах. Они приплывают на эти крошечные острова на протяжении тысячелетий. Увидеть их можно на пляже Эрватао на юго-восточном побережье Боа-Виста. Данный вид морских черепах считается исчезающим.

Преступность

Кабо-Верде также подвержена росту уличной преступности и нелегального наркотрафика. В последнем однажды даже была задействована Россия. Так в 2019 году власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, обвинив их в контрабанде девяти с половиной тонн кокаина. Их перевозили на борту сухогруза Esser. Капитана команды посадили в тюрьму на 12 лет, а остальных членов — на 10.