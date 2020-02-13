За сердце «Холостяка» впервые будет бороться мужчина. В юбке, с макияжем и трепетной душой

Телеканал ТНТ объявил о запуске нового весеннего сезона шоу «Холостяк», и преподносит его как самый необычный за всю историю программы. Главным героем станет врач. Правда, его нельзя назвать обычным, как и человека, который намерен добиться любви Антона в новом шоу. Одна из девушек — с сюрпризом. Впрочем, сначала о холостяке.

В анонсе на сайте ТНТ говорится, что Антон Криворотов получил образование стоматолога в США и России. Он является одним из немногих врачей, специализирующихся на гнато-нейромышечной стоматологии. В мире работают не более сотни лицензированных специалистов этого профиля.

Он живет в Москве, но ездит по всему миру с лекциями и семинарами. К нему ходят многие российские знаменитости, и не жалеют хороших слов, характеризуя его как прекрасного человека и профессионала.

Криворотов родился 5 сентября 1986 года в Саратове в семье зубных врачей. Дед завидного холостяка Александр Евдокимов создал отечественную школу стоматологии. Его именем назван Московский государственный медико-стоматологический университет, который закончил внук. Затем Антон Криворотов стажировался в Германии, США и Израиле.

О нем известно, что он серьезно занимается музыкой, пишет песни и даже выступает на музыкальных фестивалях. Стоматолог совершенно точно не боится оскорблять чувства верующих и искусствоведов. И выкладывать в Сеть двусмысленные фотографии.

Криворотов уже успел заявить, что готов к семье и детям в партнерских отношениях.

«Семья — это больше, чем пара влюбленных, которые завели детей. Семья — это звено в цепи поколений, поэтому я с большим вниманием отношусь к выбору любимого человека», — уточнил Антон.

Ему предстоит найти свою половину среди 25 участниц шоу. Криворотов торжественно пообещал, что в программе не будет никаких шаблонов и предвзятых отношений к человеку, которого ты «знать не знаешь».

А придется узнать и определенно ответить за это смелое заявление, так как добиваться его руки и сердца будет мужчина, Заки Мусин. Бывший житель Уфы попал в модельный бизнес в 19 лет, вдохновившись телепроектом «Топ-модель по-русски». Со временем он становился все более женственным, начал краситься, учился позировать, дефиле и актерскому мастерству. Затем он взял себе новое имя Zaki, и уехал покорять Москву, где как раз вошли в моду модели-андрогины.

Сейчас 27-летний юноша в соцсетях пишет о себе исключительно в женском роде. Но утверждает, что не делал хирургических операций. Заки говорит, что не собирается менять пол и не приемлет однополые семьи. Он не намерен усыновлять детей, ибо хочет собственных от любимой. Заки поделился, что у него были отношения и с женщинами, и с мужчинами, и он не представляет пока, что будет через пять лет.

«Я осознаю, что родился мальчиком, и сколько бы операций ни делать, я не стану полноценной девочкой. Моя индивидуальность в том, что, будучи мужчиной, я выгляжу лучше некоторых женщин», — отметил гендерквир.

Источник: https://www.instagram.com/zaki_lucky

Зачем с такими убеждениями он пришел на программу, и что он будет делать с сердцем Криворотова, если его получит, не очень понятно. Впрочем, возможны сюрпризы. Американское шоу «Холостяк» в 2019 году вообще закончилось помолвкой двух девушек. В любом случае, уже весной ТНТ покажет зрителям, кто на ком будет жениться, рыдать в подушку и царапать личики соперниц.