В Якутии убили 200 бездомных собак и кошек из-за бешенства. Но местные уверены, дело здесь в деньгах

Праздничный день, 8 марта, ознаменовался в Якутске расправой почти над двумя сотнями бездомных животных. Мэрия, приют и ветеринарная служба утверждают, что животных усыпили из-за опасности заражения бешенством, но зоозащитники и активисты в это не верят. «360» разбирается, что не так в этой истории и понесет ли кто-то ответственность за случившееся.

С 4 марта в Якутске закрыт Пункт передержки бездомных животных. Местная ветеринарная служба якобы проводила рядовую проверку и узнала, что животные контактировали с бешеной собакой. На протяжении 10 дней сотрудники пункта должны были наблюдать за состоянием животных, но уже 9 марта, спустя пять дней с начала карантина, зоозащитники проникли на территорию и обнаружили два контейнера с мертвыми животными — 153 собаки и 48 кошек.

В Департаменте ветеринарии республики объяснили, что животных усыпили, чтобы не распространить бешенство и защитить других животных и людей.

Для предупреждения распространения заболевания применяются меры по эвтаназии (усыплению) животных, когда стоит выбор между жизнью человека и животного — выбор очевиден Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия).

Активистка, нашедшая трупы животных, уверена, что «эвтаназия» не была проведена должным образом, а животных жестоко убили без соответствующего разрешения.

«Чтобы выявить у собаки бешенство, требуется время и решение специальной комиссии, а они тут сами все порешали, получается», — рассказала она.

Уже 10 марта местные жители начали нести цветы и свечи к скульптуре пса благотворительного фонда «Белый Бим».

Ложь и провокация

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов рассказал у себя в Instagram о том, что уже поговорил с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым о произошедшем и попросил его взять ситуацию под собственный контроль, тот обязал прокуратуру провести проверку. То же поручила сделать и мэр Якутска Сардана Авксентьева, которую сейчас многие винят в случившемся и угрожают ей расправой.

Бурматов сам тоже направил жалобы в прокуратуру и МВД и потребовал возбудить уголовные дела по факту жестокого обращения с животными, нецелевого расходования бюджета при обращении с безнадзорными животными в Якутске и «превышении должностных полномочий со стороны чиновников».

Сегодня, 12 марта, из прокуратуры пришел ответ — неутешительный. Оказалось, что в регионе, несмотря на принятый еще в 2018-м Федеральный закон об ответственном обращении с животными, пункт приема не проводит ни вакцинацию, ни стерилизацию отловленных бездомных животных.

«Городское предприятие, получающее деньги из бюджета, нарушая федеральный закон, не проводит вакцинацию поступивших в приют животных против бешенства», — возмущен Бурматов.

Более того, с 2018-го на территории Якутии не построили ни одного приюта для бездомных животных.

Смерть за тендер

Сейчас у многих возникло подозрение, что это массовое убийство животных не было чьей-то ошибкой или, тем более, необходимыми мерами защиты людей и других обитателей питомника. Его могли спланировать и осуществить из-за близящегося тендера на отлов бездомных животных.

Бурматов обратил внимание на слова мэра Якутска о том, что на отлов одной собаки выделяется 14 тысяч рублей — весьма значительная сумма. Часть ее должна пойти непосредственно на отлов и работу людей, а часть — на стерилизацию, корм, прививки и прочие расходы по содержанию.

Так что это для нас это трагедия, преступление, ужас и не умещается в голове. А для кого-то — три миллиона рублей в карман за один день. И никакой вакцинации, стерилизации, пристройства, ничего. Такой бизнес Владимир Бурматов депутат Государственной думы.

Зоозащитница Марина Сантаева считает, что вопросов к «усыплению» все еще очень много, начиная с того, что бешеная собака якобы «пала» 27 февраля, а карантин был объявлен задним числом — глава республики подписал документ только 7 марта, а карантин начался 4-го.

«Во-вторых, непонятно, как эта собака могла контактировать со 153 собаками и 48 кошками в пункте передержки. Они все там изолированы», — добавила Сантаева.