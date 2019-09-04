Нельзя голосовать, но можно замуж. Почему в Иране еще возможны детские браки

Общественный резонанс вызвало в Иране видео со свадебной церемонии, где невестой была маленькая девочка, а женихом — взрослый мужчина. Опубликованный в социальных сетях ролик разошелся по СМИ и вызвал скандал на государственном уровне. Главное об этой истории и борьбе с детскими браками в Иране — в материале «360».

Слезы не от счастья

Свадебная церемония, где невесте исполнилось всего 13 лет, прошла в Иране. Видео события опубликовала на своей странице в Twitter иранская журналистка Масих Алинежад. Она написала, что когда видит эти кадры, ей хочется плакать из-за законов своей страны, которые позволяют девочке в таком юном возрасте выходить замуж за взрослого мужчину.

По словам журналистки, ролик сняли в провинции Бойер-Ахмад на юго-западе Ирана. Роликом поделились несколько тысяч человек. В комментариях пользователи назвали происходящее узаконенным сексуальным насилием над детьми. При этом некоторые не исключили, что мать девочки, которая также присутствует на видео, была невестой тоже в столь юном возрасте.

Одна из пользовательниц призвала общественные организации обратить внимание на этот ролик и повлиять, чтобы прекратить порочную практику.

Журналист Бабак Тагвей на своей странице в Twitter сообщил, что власти страны потребовали от окружного суда в провинции отменить брак между 28-летним мужчиной и девочкой, которой, по словам журналиста, было всего девять лет. При этом он отметил, что на такое решение власти пошли после начавшегося общественного резонанса, которое вызвало видео со свадебной церемонии.

Журналист также не постеснялся раскрыть имя жениха. Он пояснил, что его зовут Милад Чешани и он состоит в народном ополчении Басидж, входящем в Корпус стражей исламской революции. Разрешение на женитьбу мужчина получил в исламском суде провинции.

Источник фото: Twitter

«Когда-то Иран пропагандировал уважение к женщине. При светском правителе в брак девушки вступали только после 18 лет, но при религиозном режиме маленькая девочка вынуждена выходить замуж за взрослого мужчину», — написал он.

Издание Rokna сообщило, что судья провинции Бойер-Ахмад пригласил родителей девочки, жениха и священника, благословившего брак, для разбирательства. В ходе беседы выяснилось, что невесте 11 лет, а ее жениху 22 года.

Сама церемония представляла собой временный брак. Его заключили, чтобы жених и невеста смогли познакомиться, а семья девочки полностью бы перешла на обеспечение жениха. Настоящая свадьба должна состояться через шесть лет.

Однако судью эти слова не убедили. Он пояснил, что девочка еще не вступила в тот возраст, когда она понимает, что она делает. Официально он отменил этот временный брак, потребовал от семьи вернуть приданое и пояснил, что через два года помолвку можно возобновить с разрешения суда. Обе стороны согласились с таким решением.

Свадьба с детьми

По законодательству Ирана девушка может вступать в брак с 13 лет. Юношам разрешается жениться с 15 лет. При этом до 2002 года в стране действовало правило, по которому в жены можно было взять и девятилетнюю девочку. Такие ранние браки поощряет духовенство страны, так как это предотвращает внебрачные связи. В Иране измена считается тяжким преступлением и за нее предусмотрены достаточно тяжелые наказания.

Глава комиссии по делам женщин Исламского совета Ирана Парване Салахшоури заявила, что 6% иранских девушек вступают в брак в возрасте от девяти до 14 лет.

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«Девочка 10 лет не может голосовать на выборах. Но при этом она может вступить в брак, хотя еще не способна удовлетворить своего мужа или выносить ребенка», — заявила она.

Начальница управления правительства по делам женщин и семьи Шахназ Саджади назвала трагедией ситуации, когда браки заключаются с детьми. Она подчеркнула, что никто не вправе лишать девочек детства.

«В соответствии с нашим законодательством подростки до 18 лет не могут владеть имуществом, водить машины или голосовать на выборах, потому что их считают незрелыми. Как мы можем считать, что в этом возрасте они могут заключать браки?» — возмутилась она.

Парламент Ирана уже рассматривал законопроект, в котором предлагалось повысить брачный возраст, но он не прошел процедуру голосования.

Представитель судебного комитета парламента Хасан Норузи завил, что согласно законам шариата половое созревание девочки начинается в девять лет. «Моя собственная бабушка вышла замуж в этом возрасте и не имела никаких проблем», — заявил он.

В 1994 году Иран, как член ООН, ратифицировал Конвенцию о правах ребенка, в которой указано, что минимальный возраст для вступления в брак составляет 18 лет. При этом при подписании страна сделала оговорку, что будет исполнять только статьи и положения, которые не противоречат шариату.

В 2014 году власти Ирана согласились изучить рекомендации об изменении законов о браке и довести минимальный возраст до 18 лет. Через год после этого страны ООН приняли Цели в области устойчивого развития стран. Принимая новые правила, Иран обязался полностью ликвидировать детские браки к 2030 году.